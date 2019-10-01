Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

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Araştırma çerçevesinde, yaşları 40 ila 69 olan ve yeni Tip 2 diyabet teşhisi konulan 867 kişi takip edildi ve beş yıllık süreçte 257’sinin iyileşme sürecine girdiği gözlendi.

Uzmanlar, ilk beş senelik süreçte kilolarının yüzde 10’unu veren hastaların iyileşme ihtimallerinin aynı kiloda kalanlardan iki kat fazla olduğunu tespit etti. Dünya Sağlık Örgütü’ne göre, dünyada 2014 yılı itibarıyla diyabet hastalarının sayısı 422 milyon. Tip 2 diyabet, bütün diyabet vakalarının neredeyse yüzde 90’ını oluşturuyor. AA