Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ZİYNETİ KOCABIYIK

Aniden ortaya çıkıp aynı gün içinde kendiliğinden kaybolan kızarık, kaşıntılı ve ödemli kabarcıklar şeklinde kendini gösteren ürtikerin, hastaya hayatı zindan ettiğini söyleyen Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nilgün Atakan “6 haftadan uzun süren kronik ürtiker, 20-40 yaş arasında genç erişkinlerde ve özellikle kadınlarda erkeklere oranla iki kat daha fazla görülüyor” dedi.

Dermatoimmünoloji ve Alerji Derneği tarafından Novartis’in desteği ile düzenlenen toplantıda konuşan Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Başak Yalçın kaşıntının uykusuzluk, depresyon ve sosyal hayattan kaçma ile sonuçlandığını belirterek “Bazen göz çevresinde, dudaklarda ödem gelişir ve buna solunum sıkıntısı eşlik eder. Acil müdahale gerekebilir” dedi.

KURDEŞEN AŞISI

İlaçların etkili olmadığı durumlarda kurdeşen aşısı olarak bilinen ve 6 aylık bir iğne tedavisi bulunduğunu söyleyen Prof. Dr. Başak Yalçın, bu tedavinin hastaların yüzde 80’inden fazlasında etkili olduğunu belirtti.