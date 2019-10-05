Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

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Kabuğdayın yapısında glüten olmadığı için çölyak hastalarının da rahatlıkla tercih edebileceği bir besin olduğunu söyleyen Avrasya Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Büşra Çengel “Karabuğdayın içeriğinde yüzde 13 -15 oranında protein bulunur. Diğer bitkisel ürünlerle karşılaştırıldığında protein seviyesi çok yüksektir. İçeriğindeki yağ oranı yaklaşık olarak yüzde 2’dir. Yüzde 75 oranında kompleks karbonhidrat içeren kara buğday, yüksek oranda life sahip olduğu hem uzun süre tok tutar, hem de kabızlık problemi yaşayanlar için iyi bir ilaçtır” dedi.