Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Damla Peker

Bakanlık şu uyarılarda bulundu:

PASİF İÇİCİYE DE ZARAR VERİYOR

Elektronik sigaralar solunum sistemi üzerine olumsuz etkileri olan kimyasal maddelerdir. Bu kimyasalları soluyanlar tıpkı sigara dumanına maruz kalanlar gibi dumandan etkilenerek pasif içici olmakta. Elektronik sigara ile birlikte artan pasif içiciliğin; kalp rahatsızlığı, akciğer ve mesane kanseri, astım krizi, çocukluktaki solunum yolu hastalıkları, ani bebek ölümleri ve akciğer yetmezliği gibi hastalıklara yakalanma tehlikesini arttırıyor.

KALP KRİZİ RİSKİ İKİ KAT FAZLA

ABD'deki California Üniversitesinde gerçekleştirilen araştırmaya göre, elektronik sigara tüketen kişiler, diğer kişilere göre iki kat daha fazla kalp krizi geçirme riskine sahip.

HEDEF GENÇLER

Yeşilay Bilim Kurulu özellikle ürünü pazarlayan tütün endüstrisinin ana hedef kitlesinin gençler olduğunu ve gençler arasında da e-Sigara’nın çok süratli ve endişe verici şekilde yaygınlaştığını belirtti.