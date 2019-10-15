Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

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Ülkemizde kadavradan yapılan nakil az olsa da, gerek teknolojideki ilerlemeler gerekse hekimlerin bilgi ve tecrübesinin günümüzde imkânsız gibi görülen birçok tedaviyi mümkün hâle getirdiğini ifade eden Prof. Dr. Oktay “Böbrek nakli hasta sayısı çok ama kadavra bağışı ülkemizde çok az. Dolayısıyla bağışlanan böbrekler, çok kıymetli ve her birini özel olarak değerlendiriyoruz. Örneğin kadavradan bağışlanan iki normal fonksiyonlu böbreğin her birini başka bir hastaya takıyor ve iki hastayı da sağlığına kavuşturuyoruz. Ancak bazı yaşlı kadavralardan elde edilen böbrekler bazen tek başına takıldığında yeterli randımanı sağlamıyor. Tek takıldığında yeteri kadar görev yapamayacağı düşünülen bu böbrekler genelde dünyanın her yerinde reddedilir. Ama biz bunları da değerlendiriyoruz; iki böbreği, bir kişiye takıyoruz. Buna ikili yani ‘Dual Böbrek’ diyoruz. Diyalize bağlı kalmak zorunda kalan hastalara bu böbrekleri takarak onların yeniden sağlıklarına kavuşmasını sağlıyoruz” dedi.