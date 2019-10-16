Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Sağlık Bakanlığı ev sahipliğinde ve TÜSEB (Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı) bilimsel katkıları ile düzenlenecek VI. Türk Tıp Dünyası Kurultayı 29-31 Ekim tarihleri İstanbul'da gerçekleştirilecek. Yapılan bilgilendirmede; Onursal Başkanlığını Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, Yürütme ve Düzenleme Kurul Başkanlığını Sağlık Bakanı Yardımcısı Prof. Dr. Emine Alp Meşe, Başkanlığını TÜSEB Başkanı Prof. Dr. Adil Mardinoğlu ve Genel Sekreterliğini TÜSEB Genel Sekreteri Prof. Dr. Hasan Türkez’in yaptığı kurultaya, Türkiye'den ve dünyanın birçok ülkesinden sağlık bilimleri alanında uluslararası düzeyde başarılı çalışmalarda yer almış bilim insanları, akademisyenler ve sağlık sektörü paydaşları katılacağı açıklandı.

Anatema biyoteknoloji olacak

Kurultayın bu yılki ana teması, ülkeler için stratejik ve ekonomik öneme sahip 'biyoteknoloji' olacak. Bu bağlamda 2015 yılında Sağlık Bakanlığı ilgili kuruluşu olarak, Türkiye için sağlık alanında stratejik öneme sahip yeni biyoteknolojik ürünlerin üretilmesi, yerlileştirilmesi, fonlanması amaçlarıyla kurulan ve yeni yönetimiyle 2019’da birçok proje çağrısına çıkan TÜSEB ’in bilimsel destek vereceği kurultayda, 'metabolik hastalıklar', 'kişiselleştirilmiş tıp', 'ilaç geliştirme', 'aşı geliştirme' başlıklı konular ele alınacak.

Ayrıca DNA onarım mekanizmaları üzerine araştırmaları ile 2015 Nobel Kimya Ödülünü alan Prof. Dr. Aziz Sancar adına verilen TÜSEB Aziz Sancar Bilim Ödülü ile TÜSEB Teşvik ve TÜSEB Hizmet ödülleri de VI. Türk Tıp Dünyası Kurultayı’nda sahiplerini bulacak.