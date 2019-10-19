Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Damla Peker ANKARA - Türk Tıbbi Onkoloji Derneğinin, “Tak Bir Mavi Kravat, Prostat Kanserine Dikkat” sloganıyla başlattığı ve ilk olarak İstanbul Galata Kulesi’nde gerçekleştirilen etkinliğin ikinci mekânı Ankara Garı oldu. Ankara Garı’na dev bir mavi kravat takıldı. Türk Tıbbi Onkoloji Derneği Üyesi ve Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Erman, prostat kanserinin erken teşhisinin önemine dikkat çekti. Prostat kanserinin erkeklerde en sık görülen ikinci kanser olduğunu belirten Prof. Dr. Erman “Geçen yılki tahminî teşhis sayısı bütün dünyada bir milyon 300 bin. Bu hastalık yüzünden geçen yıl hayatını kaybeden kişi sayısı ise 350 bin” dedi.