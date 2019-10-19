Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Son senelerde özellikle gençler arasında zatürre vakalarının arttığına işaret eden Türk Toraks Derneği Tütün Kontrolü Çalışma Grubu Başkanı Doç. Dr. Aslı Görek Dilektaşlı “Elektronik sigara, bağışıklık sistemini etkileyerek hastalık riskini artırıyor. Bu hastalıklardan en önemlisi de gençler arasında yaygınlaşan zatürre. Kısa süreli kullansalar bile henüz çocuk sayılabilecek yaştaki gençlerde solunum yetmezliği ile seyreden ve ölümcül olabilen akciğer hasarı vakaları yaşanıyor. Amerika’da görülen 530 vakanın yarısından fazlasının 25 yaşın altında olması oldukça ürkütücü” dedi.