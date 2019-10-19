Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beslenme ve Diyet Uzmanı Sedef Temizkan, iyot eksikliğinin önemine dikkat çekti. Temizkan, "İyot eksikliği, hipotiroidi başta olmak üzere; kolesterol düzeylerinde artışa, endemik guatra, kısırlığa, fibrokistik meme hastalığına, damar sertliğine ve meme kanserine neden olabilir" dedi.

Erişkin kişilerin günlük alması gereken iyot miktarının 150 mg. olduğunu belirten Temizkan, "Hamilelerde iyot ihtiyacı günde 220, emzirenlerde 290, 1-13 yaş arası çocuklarda ise 90-120 mikrogramdır. Her ne kadar iyotlu tuz kullanımı bu eksiklik için bir önlem gibi görülüyorsa da bu maalesef çoğu zaman yeterli değil zira hava, ısı ve nemle temas eden iyotlu tuzun içerdiği iyot büyük ölçüde buharlaşıyor. Biz de iyotlu tuzdan yeterli iyot aldığımızı zannederken vücudumuz iyot eksikliği çekebilir" dedi.

Temizkan, iyot bakımından zengin yiyeceklere de değinerek, "Balık, yaban mersini, ev yapımı yoğurt, karides, fasulye, yumurta, kuru siyah erik iyot bakımından zengindir. İyotlu tuz kullanımı tek başına yeterli olamadığı için, buna ek olarak doktor ya da beslenme uzmanı tarafından önerilen dozlarda iyodu besin takviyesi olarak almak özellikle iyot düşüklüğü saptanmış kişilerde önemlidir" şeklinde konuştu.

İyot yetersizliğinde karşılaşılan sağlık problemlerini detaylı olarak anlatan Beslenme ve Diyet Uzmanı Sedef Temizkan, şu şekilde devam etti:

"İyot yetersizliği; fibrokistik meme hastalığına, damar sertliğine, meme kanserine, kronik yorgunluğa, baş ağrısına, hiper lipidemi, tekrarlayan enfeksiyonlara, kabızlığa, depresyona, guatra, tiroit problemlerine, yüzde veya boyunda şişkinliğe, kilo alımı ve kilo vermede güçlüğe, adet düzensizliklerine, bilişsel problemlere, halsizlik ve yorgunluğa, unutkanlığa, üreme sağlığı problemlerine, cilt kuruluğuna, saç dökülmesine ve tırnaklarda kırılmaya neden olabilir. 24 saatlik idrarda iyot ölçümü diyetle alınan iyot miktarını doğru bir şekilde yansıttığı için eksikliği saptamada kullanılmaktadır; ayrıca iyot eksikliğinde, tiroid bezi hacmi arttığı için, kandaki tiroglobulin seviyesi de artacağı için kanda tiroglobulin bakılmaktadır."