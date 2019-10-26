Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ZİYNETİ KOCABIYIK

Sonbaharda başta grip ve soğuk algınlığı olmak üzere mevsimsel hastalıkların görülme sıklığı artıyor. Bu hastalıklardan korunmanın yollarından biri de bağışıklığı yüksek tutmak… Vücudun savunma sistemini güçlendiren ürünler içinde 12. yüzyıldan bu yana tedavi edici yönü bilinmesine rağmen son yıllarda yıldızı parlayan propolis.

UÇAN ECZACILAR

Arı ürünlerinin genetik dâhil 40’tan fazla tıbbi uzmanlık alanında kullanılabildiğini söyleyen Alman Apiterapi Derneği Onursal Başkanı ve Romanya Apiterapi Derneği Başkanı Dr. Stefan Stangaciu, geçtiğimiz günlerde Türkiye’deydi. Arıları “Uçan eczacı ve doktorlar” olarak tarif eden Dr. Stangaciu, apiterapinin 800’den fazla hastalığı önlediğini ya da iyileştirdiğini söyledi.

CİLDİ GENÇLEŞTİRİYOR

Arı ürünleri içinde son yıllarda değeri daha iyi bilinmeye başlanan propolisin her türlü grip, iltihaplanma, erken yaşlanmaya karşı korunma amaçlı olarak kullanıldığını söyleyen Dr. Stangaciu “Başlıca sağlık faydaları arasında mikrop, virüs, mantar ve parazitlerden korumasıdır. Ayrıca çok güçlü bir antioksidan etkiye sahiptir. Bildiğiniz gibi oksidasyon erken yaşlanmaya sebep olur. Propolis ayrıca bağışıklık sisteminin işlevine yardımcı olarak tümör oluşumunu önlemek, akciğerlerin, cildin ve mukozanın tazeliğini sürdürmek için de kullanılabilir. Vücudumuzun her bir hücresinin propolise ihtiyacı vardır ve propolisin hücrelere küçük miktarlarda ve uzun vadede verilmesi gerekir” diye anlattı.

PROPOLİSİ EZBERE ALMAYIN

Propolisi kullanırken doz ve uygulama yolu önemlidir. Hastalık deride, ağızda, yutakta, yemek borusunda, midede veya kadınlar için genital bölgede ise dozlar küçük olabilir. Çünkü propolis etkilenen bölgelere çok kolay ulaşır. Hastalık vücudun daha derinlerinde ise, dozu arttırmak gerekir. Propolis ideal olarak yemeklerden sonra bir miktar balla birlikte alınmalıdır. Ancak hastalık ağızda, yutakta veya yemek borusunda ise yemeklerden önce alınması daha iyi olacaktır. Kullanım miktarı ve süresi, kişinin ihtiyaçlarına göre Apiterapide uzmanlaşmış bir tıp hekimi tarafından belirlenmelidir.

DÖRT YAŞINDAN BÜYÜK ÇOCUKLAR KULLANABİLİR

Çocuklara soğuk algınlığı, grip, bağışıklık sistemi zayıflığı gibi birçok durumda koruma amaçlı olarak propolis verilebilir. İdeal olarak dört yaşından küçük çocuklara verilmemeli ve su ile seyreltilmelidir. Aynı durum yaşlılar, hamile kadınlar, kronik hastalar ve kanser hastaları için de geçerlidir. Propolisi, bal, polen ve arı sütü gibi diğer arı ürünleri ile birlikte almak tesirini artırır.

ALERJİSİ OLANLAR KULLANAMAZ?

Propolis, genellikle herkes tarafından rahatlıkla kullanılabilir. Sadece düşük tansiyon problemi olan, organ nakli geçirmiş, kan pıhtılaşma problemi olan ve bu maddeye karşı alerjisi olanlar kullanmamalıdır.

SAHTESİNE DİKKAT!

Propolis, seyreltilerek ya da kötü bir şekilde çözülmesi veya etikette propolis oranını yüksek belirtmek suretiyle hilesi yapılabilen bir üründür. Bu yüzden propolis satan her şirket müşterilerine ürünün içeriğini gösteren bir analiz raporu da verebilmelidir. Dikkat edilmesi gereken önemli bir nokta da çözücü olarak neyin kullanıldığıdır. Çözücü olarak etil alkol veya alkol türevi olan propilen glikol gibi taşıyıcıların kullanılmadığı, su içinde çözünmüş ürünler ter cih edilmelidir.