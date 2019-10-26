Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bir an önce iyileşip arkadaşlarıyla oyun oynamak, okula gitmek isteyen Neslihan “Benim doktorum kalp hastalarını iyileştiriyor. Ben de iyileştikten sonra okula gitmek ve onun yaptığı gibi çocukları iyileştirmek istiyorum” diyor. 2017 yılının mayıs ayında göğsündeki rahatsızlık şikâyetiyle başvurduğu Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kalp yetmezliği teşhisi konulan küçük Neslihan, iki hafta sonra anjiyo oldu. Ardından Ege Üniversitesi Hastanesi Kardiyoloji Bölümüne sevk edilen Neslihan, iki yıldır nakli olacağı günü bekliyor. Enfeksiyon kapmamak için günün büyük bir bölümünü evde geçiren Neslihan, sık sık resim çiziyor. Kendini doktor olarak çizen küçük kız, şifa dağıttığı çocukları da resmediyor. İHA