Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ZİYNETİ KOCABIYIK

Sebebi tam olarak bilinmeyen sedef hastalığında tetikleyici faktörlerin hastalığın ortaya çıkışını kolaylaştırdığını söyleyen Psoriasis Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ali Gürer, sedefin her yaşta görülebileceğini belirterek “Obezite hastalık riskini artıran önemli faktördür. Şişmanlarda kıvrım bölgeleri terleme ve sürtünme yüzünden travma alanlarıdır. Ayrıca bu bölgelerde yerleşen mantarlar da tetikleyici rol oynayarak bu alanlarda psoriasis gelişimine yol açar. Bunun dışında fazla kilolu hastalarda kilo kontrolü ve düşük kalorili beslenme hastalık seyrinin kontrol altına alınmasını kolaylaştırır” dedi. Sigara ve alkol tüketiminin de hastalığın seyrini olumsuz etkilediğine işaret eden Prof. Dr. Gürer “Sigara sadece hastalığın başlamasında değil şiddetlenmesinde de önemli rol oynamaktadır. Bu etki kadın hastalarda daha fazladır. Alkol, özellikle erkeklerde hastalığın daha dirençli seyretmesine sebep olur” diye anlattı.

SADECE DERİ HASTALIĞI DEĞİL

Sedefin sadece bir deri hastalığı olmadığına da işaret eden Psoraisis Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Nahide Onarır Onsun “Bazı sedef hastalarında eklem tutulumu da vardır. Diğer romatizmal hastalıklarla karıştırılabilen psoriatik artrit hastalığına, zamanında teşhis ve tedavi yapılmazsa eklem hasarı ortaya çıkabilir. Sedef hastalarında ayrıca Crohn hastalığı gibi bağırsak hastalıkları, karaciğer yağlanması, gözde üveyit gibi durumlarla, insülin direnci, diyabet, yüksek tansiyon, obezite, kalp ve dolaşım sistemi hastalıkları ve erken yaşta miyokard infarktüsü daha sık görülür” dedi. Sedef hastalarında depresyon ve anksiyete oranlarının genel nüfusa göre daha yüksek olduğuna dikkat çeken Psoraisis Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Sibel Alper de “Hastaların yüzde 25’inde depresyon ve anksiyete, yüzde 10’unda ölme isteği, yüzde 5,5’inde intihar düşüncesi görülüyor” diye ekledi.