Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ZİYNETİ KOCABIYIK

Bu kapsamda, gazetemiz sağlık editörü Ziyneti Kocabıyık, Anadolu Ajansından Hatice Şenses Kurukız, Cumhuriyet gazetesinden Sibel Bahçetepe sağlık alanında yaptığı çalışmalarla ödüle değer görüldü. Ödüller sahiplerine, TÜSAD’ın Muğla’da düzenlenen 41. Uluslararası Katılımlı Ulusal Kongresinde (SOLUNUM 2019) düzenlenen törenle verildi. Törende gazeteciler ödüllerini, TÜSAD Başkanı Prof. Dr. Arzu Mirici ve TÜSAD İkinci Başkanı Prof. Dr. Filiz Koşar’ın elinden aldı. Törende konuşan Prof. Dr. Arzu Mirici, toplumsal akciğer sağlığının korunmasında doktorların çalışmaları kadar konusunda uzman basın mensuplarının haberlerinin de büyük önem taşıdığını söyledi. TÜSAD olarak Türk halkının solunum sağlığının korunmasına haberleriyle verdikleri destek ve uzmanların mesajlarını en doğru şekilde ulaştırma konusundaki duyarlıkları için medya mensuplarına ve kurumlarına teşekkür etmek istediklerini belirten Mirici, “Bizim yaptığımız çalışmaları haberleriyle destekleyen, akciğer sağlığı bilincinin gelişmesine katkıda bulunan değerli basın mensuplarına çok teşekkür ederiz” dedi.