Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

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Türkiye’nin yaş ortalamasının ilerlemesiyle birlikte yaşlılığa bağlı yaralanmaların arttığına dikkati çeken Türk Ortopedi ve Travmatoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. İrfan Öztürk, “Yaşın uzamasıyla kemiklerde yaşlılığa bağlı osteoporoz yani kemik erimesi ortaya çıkıyor. Yaşlılık artınca çok basit kazalarda kalça kırığı omuz yaralanmaları meydana geliyor. Yaşlı kişinin merdivenden düşmesine gerek yok, ayağı kayıp düşse kalçası kırılabiliyor. Yaş ilerledikçe kırıkları tedavi etmek çok daha zor. Zayıflık, kırık riskini artırır. Şişman kişilerde düşmeye bağlı kırık daha az olur” dedi.