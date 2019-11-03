Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gribe ne iyi gelir? Grip belirtileri nelerdir? Grip nasıl geçer? Gribe iyi gelecek yiyecekler nelerdir? Sonbahar ve kış ayların korkulu rüyası haline gelen grip virüsleri hemen hemen herkesin muzdarip olduğu ve bulaşıcı olması sebebiyle de çok çabuk yayılabilmesinden ötürü hastaneden ziyade evde uygulanabilecek çözümlerle tedavi edilmek istenen hastalıkların başında gelmekte. Aslında grip influenza adı verilen virüs tarafından meydana getirilen; 39 derece ateş, şiddetli kas ve eklem ağrıları, halsizlik, bitkinlik, titreme, baş ağrısı ve kuru öksürük gibi belirtilerle ortaya çıkan bir mevsim hastalığıdır. Çeşitlerine göre evde tedavi edilebileceği gibi hastaneye de gitmeyi gerektirebilecek ölçüde ağır geçebilir. Her ne kadar hangi türde grip olursa olsun hastaneye gitmek öncelik olsa da evde tedavi yöntemini tercih eden hastalar sık sık internette, "Gribe ne iyi gelir? Grip belirtileri nelerdir? Grip nasıl geçer? Gribe iyi gelecek yiyecekler nelerdir?" gibi aramalar yapıyor. Peki Gribe ne iyi gelir? Grip belirtileri nelerdir? Grip nasıl geçer? Gribe iyi gelecek yiyecekler nelerdir? İşte grip ile ilgili bilgiler...

GRİP BELİRTİLERİ NELERDİR?

-Ateş: 38-39

-Baş ağrısı

-Genel vücut ağrısı

-2-3 hafta süren yorgunluk, halsizlik

-Burun tıkanıklığı

-Boğaz ağrısı

-Sıklıkla öksürük



Grip hastalığına bağlı komplikasyonlar; zatürre, ensefalit (beyin iltihabı) ve miyokardittir (kalp zarı iltihabı). Grip hastalığından sonra ölüm görülebilir. Ancak ölüm nedeni genellikle komplikasyonlardır.

GRİBE NE İYİ GELİR/ NASIL GEÇER?

Bu hastaların bol sıvı tüketmesi önerilir. Tüketecek sıvıların ise çok sıcak ya da soğuk olmaması gerekir. Günlük sıvı tüketiminin en az 2-3 litre civarında tutulması hastalığın hızlı bir şekilde iyileşmesine ve daha rahat atlatmasını sağlar.

Bunun dışında dikkat edilmesi gereken hususlar; bol bol istirahat edilmeli, et ve süt ile beslenilmeli, taze meyve ve sebze yemelidir. Hasta, bulunduğu ortamı havalandırmalı, nemlendirmelidir. Sigaradan ve sigara içilen ortamdan uzaklaşmalıdır.

Grip, çoğunlukla virüsler tarafından oluşturulduğu için öncelikli olarak insanların karşılaştığı semptomların tedavi edilmesi ile başlar. Burun tıkanıklığı var ise burun açıcılar, öksürük varsa balgam söktürücüler, ateş düşücüler ve ağrı kesiciler ile tedavi uygulanabilir.

GRİBE İYİ GELECEK YİYECEKLER NELERDİR?

Turunçgiller

“Greyfurt, portakal, limon, mandalina gibi besinler C vitamini deposu olarak tanımlanıyor. Aynı zamanda antioksidan özelliği de olan bu besinleri tam mevsimi olan sonbahar ve kış aylarında tüketmek grip ve soğuk algınlığından korurken posaları sayesinde bağırsak sistemi de yarar görüyor.



Soğan-Sarımsak

Doğal bir antibiyotik olan soğan ve sarımsak vücudumuza giren mikroplarla mücadele ederek bağışıklık sistemimizi güçlendiriyor, hastalıkları uzak tutuyor.

Nar

İçeriğindeki “antosiyanin” adlı bileşen sayesinde bağışıklık sistemini güçlendiren nar, gribe karşı korunmada etkili bir besin olarak öne çıkıyor. Ancak narın suyunu sıkıp içmek yerine orta büyüklükte bir narı tüketmek bağırsak sağlığı açısından daha faydalı oluyor.





Doğal yoğurt

Doğal yoğurt gibi probiyotik kaynakları düzenli olarak tüketildiğinde bağırsak florasını zenginleştirerek bağışıklık sistemini güçlendiriyorlar. Yoğurt bunun yanı sıra içerdiği laktik asit ile mikroplara karşı kalkan etkisi gösteriyor ve savunma sisteminin gelişmesine katkı sağlıyor.

Yağlı tohumlar

Ceviz, badem ve fındık gibi yağlı tohumlarının E vitamini, çinko, magnezyum, Omega-3 gibi yağ asitleri ile mineral içeriklerinden dolayı bağışıklık sistemini güçlendirdikleri biliniyor. Bu nedenle günde bir avuç içi kadar ve çiğ olarak tüketilmesi öneriliyor.

Balık

Özellikle soğuk su balıkları, sahip oldukları bol miktardaki Omega-3 yağ asitleri, protein ve aynı zamanda A-B vitamini yönünden zengin besinler. Bağışıklık sitemini destekleyen balığı ızgara, fırın veya buğulama teknikleri ile pişirerek haftada en az 2 kez sofralarda yer vermek gerekiyor.

Zencefil

İçeriğinde doğal olarak bulunan “gingerol” maddesi sayesinde bağışıklığı kuvvetlendirerek her türlü enfeksiyonu uzak tutmaya yardımcı oluyor. Zencefil, toz şeklinde yemeklerde taze olarak ise kaynar suda demlenip çay şeklinde tüketilebiliyor.

Adaçayı

Adaçayı içerdiği bileşenler sayesinde grip ve soğuk algınlığı gibi hastalıkların yol açtığı boğaz enfeksiyonlarını önlemeye yardımcı bir besin olarak gösteriliyor. Ancak günde 1 fincandan fazla ve düzenli olarak uzun süre adaçayı tüketmek hamilelerde kanama riskini ve kasılmaları artırarak erken doğum riskine sebep olabiliyor.

Ekinezya

Kimi soğuk algınlığı ilaçlarının da hammaddelerinden biri olan ekinezya bitkisi, içerdiği zengin C vitamini ve flavanoidler gibi antioksidanlarca bağışıklık sistemini destekliyor. Kaynar suya 1-2 tutam atarak demleyebileceğiniz ekinezya, üst solunum yollarının tedavisinde de önemli bir yere sahip. Ancak bu bitkiyi hamile iken tüketmekten kaçınmak gerekiyor.

Su

Vücudumuzda bulunan toksinlerin ve mikropların hızlıca dışarı atılabilmesi için bol miktarda su tüketmek önemli. Ayrıca özellikle griple beraber ortaya çıkabilecek yüksek ateş ve ishal gibi durumlarda oluşabilecek sıvı kayıplarının önüne geçmek için günde 10 bardak su içilmesi önem taşıyor