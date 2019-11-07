Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

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İkizlerden 1,8 kilo olarak dünyaya gözlerini açan Mustafa Reşat bebeğe beş günlükken kalp hastalığı teşhisi kondu. Kalpten vücuduna ve akciğerlerine giden ana damarları tersti, yaşaması için ameliyat şarttı. Ancak prematüre olarak dünyaya geldiğini için bu kiloda ameliyat edilmesi mümkün değildi. Sağlık Bakanlığına ait hava ambulansı, beş günlük bebeği Karabük’ten İstanbul Acıbadem Bakırköy Hastanesi’ne ulaştırdı. Acıbadem Bakırköy Hastanesi Kardiyovasküler Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Yusuf Kenan Yalçınbaş ve Doç. Dr. Ahmet Arnaz, bebeğin başarıyla ameliyat olabilmesi için iki kilonun üzerine çıkmasının gerekli olduğuna karar verdiler. Ancak fazla zaman yoktu. Yenidoğan yoğun bakım ünitesinde yoğun bir tedavi ile kilo aldırılan Mustafa Reşat bebek, 2 kilo 100 grama çıkınca 3 haftalıkken bıçak altına yattı. Toplam beş saat süren ameliyatta bir buçuk saat boyunca kalbi ve akciğerleri durdurularak yetişkinlerde kullanılan özel bir teknikle Mustafa Reşat bebek, sağlığına ve ikizine kavuştu.