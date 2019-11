Türkiye Gazetesi

ZİYNETİ KOCABIYIK

Prematüre bebeklerin özel bakıma ve beslenmeye ihtiyacı olduğunu söyleyen Türk Neonatoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Esin Koç anne sütünün önemine değinerek “Prematüre bebekler hastanede serumla veya tüple beslenirken, zamanla ağızdan beslenmeye başlar. Anne sütü her bebek için önemlidir ancak prematüreler için çok daha önemlidir. Bebekler yoğun bakım ünitesinde yatarken, anne sütünü destekleyici yöntemler uyguluyoruz” dedi. Bazen prematüre bebeklerin zamanında doğan bebeklerle arasında olan farkı kapatabilmesi için anne sütünün yeterli olmayabileceğine dikkat çeken Prof. Dr. Koç “Bu sebeple anne sütüne bazı eklemeler yapmak veya anne sütü yokluğunda ya da yetersizliğinde sıvı ya da toz şeklinde özel prematüre mamalarını kullanmak gerekebilir” diye konuştu.

HER HEKİME BİR FİDAN

Türk Neonatoloji Derneği (TND), bu yıl 17 Kasım Dünya Prematüre Günü’nü Nutricia Türkiye’nin karşılıksız katkılarıyla hayata geçirdiği ‘Prematüre Ormanı’ projesiyle kutluyor. Bu yıl ilk defa gerçekleştirilen proje kapsamında Dernek, Türkiye’deki her yenidoğan hekimi adına bir fidan dikerek konuyla ilgili farkındalık oluşturmayı amaçlıyor. Prematüre bebekleri fidanlara benzeten Prof. Dr. Esin Koç “Her prematüre bebek hayata yapraklarını yeni açmış bir fidan gibidir. Nasıl her fidanın ayrı toprağa, havaya, güneşe ve suya ihtiyacı varsa; her prematüre bebeğin ihtiyacı da fidanlar gibi kendi şartlarına özeldir. Beslenmesi de ona göre düzenlenmelidir” dedi.