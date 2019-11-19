Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

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Sabancı Üniversitesi ve Gilead Sciences Türkiye iş birliğiyle ‘Birlikte HIV’den Güçlüyüz’ temasıyla düzenlenen IV.Ulusal Duyarlılık Konferansı’nda bilgisizliğin ve damgalanmanın hastaların sağlık kurumlarına başvurmasının önündeki en önemli engel olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Ünal “Türkiye’de anonim test merkezlerinin yaygınlaştırılması şart. Ne yazık ki farkındalık konusunda da ilerleme kaydedilemiyor. Bugün 20 bini kişi HIV’li, yarın 40 bin olur gider. Oysa tedavilerin hepsine sahibiz. Bu sadece tıbbi bir sorun değil. ‘Çağın veremi’ oldu hatta onu geçti bile.” Konferansta ayrıca bu konuda ülkemizde çekilen ilk belgesel olan “Türkiye’de HIV” belgeselinin ilk gösterimi de gerçekleştirildi.

Türkiye’nin teşhis ve tedavide çok başarılı olduğunu ancak teşhis konulma aşamasında bu başarıyı yakalayamadığını söyleyen Uluslararası AIDS Sağlık Hizmeti Sağlayıcıları Derneği (IAPAC) Başkanı Dr. Jose M. Zuniga “HIV konusunda belirlenen 90-90-90 (yüzde 90 tanı, yüzde 90 tedavi, yüzde 90 Baskılanma) ve sıfır stigma hedeflerine ulaşılması için Paris’te Fast Track Cities girişimini oluşturduk. 26 şehir destek verdi. İstanbul ve diğer illerin de bu girişime katılmasını ümit ediyoruz” dedi.