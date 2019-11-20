Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Barış Pınarı Harekâtı kapsamında terörden arındırılan Tel Abyad ve Rasulayn’daki hastanelerde günde 750 hastaya hizmet verdiklerini belirterek, "Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından PKK/YPG terör örgütünün bölgeden temizlenmesinin hemen ardından bakanlık olarak sağlık hizmeti sunmaya başladık. 26 Ekim’de Tel Abyad’da, 1 Kasım’da ise Rasulayn’da mobil sağlık tırlarıyla başlayan sağlık hizmetlerimizi; terör örgütünün zarar verdiği hastanelerin onarım ve bakımının yapılmasının, hastanelere tuzaklanmış çok sayıda el yapımı patlayıcının temizlenmesinin ve tünellerin kapatılmasının ardından hastane binalarına taşıdık" ifadesini kullandı.

"Tel Abyad Hastanesinde 6’sı hekim olmak üzere 38 personelimiz, Rasulayn Hastanesinde ise 5’i hekim 34 personelimiz görev yapıyor" diyen Bakan Koca, "Rasulayn’da birkaç gün önce açılan Kadın Hastalıkları ve Doğum polikliniğiyle birlikte her iki hastanede de Acil Servis, Çocuk Hastalıkları, Dâhiliye ve Kadın Doğum poliklinikleri ve servisleri işlemeye başladı. Ayrıca ikişer adet 112 ambulansımız ile her iki merkezde acil sağlık hizmetlerini yürütüyoruz. Bölgede fedakârca görev yapan tüm sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyor, yürüttüğümüz çalışmaların bölge halkına şifa getirmesini diliyorum" dedi.