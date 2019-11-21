Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ziyneti Kocabıyık - Her altı kişiden birinin inme ile karşılaşabileceğini belirten Prof. Dr. Öztürk, inme merkezlerinin hızlı müdahale ve inmenin etkilerini azaltmada çok kritik bir rol oynadığını vurguladı.



BİR MİLYON KİŞİYE BİR MERKEZ

Prof. Dr. Şerefnur Öztürk, inme merkezi sayısındaki yetersizliğin farkında olunduğunu da belirterek “Sağlık Bakanlığı ile yaptığımız çalışmalarda hangi bölgelere, hangi özelliklerde inme merkezleri kurulacağı, kim tarafından işletileceği, hastaların ne şekilde bakılacağı ve bu merkezlere hastaların nasıl yönlendirileceğinin çalışmaları yapılıyor. Her bir milyon kişiye bir inme merkezi açılması planlanıyor” diye anlattı.

İnmenin kol, bacak veya yüzün bir kısmında uyuşukluk, güçsüzlük, yutma güçlüğü, baş dönmesi, konuşma ve başkalarını anlamada güçlük çekme, görme bozukluğu ve şiddetli baş ağrılarıyla kendini gösterdiğini hatırlatan Prof. Dr. Öztürk “Hastalardan ve ailelerden inme belirtileri fark edildiği anda hiç vakit kaybetmeden 112’yi aramalarını istiyoruz. Çünkü 112, hastayı nereye götüreceğini biliyor. Kendi araçları ile geleceklerse de nöroloğun bulunduğu bir sağlık merkezine hızla gelmelerini istiyoruz” dedi.