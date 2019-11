Türkiye Gazetesi

Hayriye Nine 10 yıl sonra aynada kendini görünce “Ben bu kadar yaşlanmış mıyım?” dedi. Çeşme Alaçatı’da yaşayan üç çocuk, üç de torun sahibi Hayriye Peynirci, ileri katarakt yüzünden on yıl önce görme kabiliyetini yüzde 95 oranında kaybetti. Korkusu yüzünden ameliyatını sürekli erteleyen Hayriye Nine, tek başına tuvalete bile gidemiyordu. “Gözüne damla damlatacağız” diye hastaneye götürülen Hayriye Nine, Batıgöz Göz Hastalıkları Uzmanı Opr. Dr. Mehmet Söyler ve Opr. Dr. Mural Direl tarafından gerçekleştirilen iki operasyonun ardından yeniden görmeye başladı. Daha önce ameliyattan kaçtığı için çok pişman olduğunu anlatan Hayriye Nine “On sene boyunca sevdiklerimin yüzünü göremedim. Şimdi bahçede çalışabilecek hâle geldim. Hatta günlük tutmaya, her gün kısa notlar yazmaya başladım. Hatta yazdığım günlüğümü doktorlarıma göstermek için yanımda getirdim” dedi.