Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Doğuştan gelen ya da sonradan ortaya çıkan anomaliler, kadınların hamile kalmasını etkileyebiliyor. Bahçeci Tüp Merkezi’nden Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Müstecep Kavrut, bu anomalileri tespit etmede kullanılan histereskopinin anne olma şansını artırdığını açıkladı.

Genel ya da lokal yapılabiliyor

Çocuk sahibi olmakta güçlük yaşayan ya da tekrarlayan gebelik kayıplarıyla karşılaşan kadınlara uygulanan histereskopinin, altta yatan sorunu ortaya çıkarmakta kullanılan standart bir işlem olduğunu belirten Dr. Kavrut, "Histereskopide, ışıklı bir kamera yardımıyla rahim ağzından girilerek rahim içi değerlendiriliyor ve bu esnada bir patoloji tespit edilmişse düzeltiliyor. Günübirlik bir operasyon olan histereskopi, lokal ya da genel anestezi altında yapılıyor. Histereskopi öncesinde detaylı muayene yapılır, hastanın öyküsü alınır, ultrason ve rahim filmi çekilir. Eğer kadında bir patoloji görülmüş ya da şüphelenilmişse, histereskopi kararı verilir" dedi.

Bir kadını histeroskopiye götüren nedenler arasında pek çok faktör olabildiğini söyleyen Op. Dr. Müstecep Kavrut, bu faktörleri şöyle sıraladı: "Doğuştan gelen anatomik anomaliler, enfeksiyon veya ameliyat sonrası ortaya çıkan rahim içindeki yapışıklıklar, polipler ve miyomlar gibi sonradan ortaya çıkan anomaliler, kaliteli embriyolar transfer edilmesine rağmen gebelik oluşmaması, tekrarlayan tüp bebek başarısızlıkları."

"Hasta 2-3 saat içinde evine dönebilir"

Birkaç tipi bulunan histereskopinin türünün, yapılacak işlemin büyüklüğüne göre değiştiğini, her durumda hastanın 2-3 saat içinde evine dönebileceğini belirten Op. Dr. Kavrut, "Ofis ve tanısal tipleri, 5-15 dakika sürüyor, ince kanüllerle gerçekleştirildiği için lokal anestezi tercih edilir. Rahim içindeki sorunun düzeltilmesi olarak bilinen operatifhistereskopide ise daha kalın aletler kullanılır ve genel anestezi gerekir. Süresi 45-60 arasında değişir" şeklinde konuştu.

En uygun dönem tercih edilmeli

Histereskopi yapmak için en uygun dönemin genelde adet bitimini takip eden hafta olduğunu ifade eden Dr. Müstecep Kavrut, "Bunun nedeni, yanlışlıkla bir gebeliğe denk gelmemek ve rahim iç dokusu kalınlaşmadan daha iyi net görüntü almak" dedi.