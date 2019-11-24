Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun ANKARA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, otizm ve nadir görülen hastalıkların takibi için kurulacak olan özel dairenin ayrıntılarını gazetemize anlattı. Bu sağlık problemleri ile ilgili somut çalışmalar atmak adına harekete geçtiklerini belirten Bakan Koca “Bu sayede otizmlileri ve hastaları daha yakından takip edeceğiz. Daha ciddi koruma önlemi almış olacağız” dedi. Bu kişilerin rahat ulaşabilmesi için bir danışmanın olmasını planladıklarını aktaran Koca “Bu tarz kişiler sahipsiz kalıyor, nereye müracaat edeceklerini bilmiyor. Bunun için aslında bir danışmanın olması gerektiğine inanıyoruz. Yirmi kişiye bir danışman olmasını planlıyoruz. Danışmanlar onları her noktada yönlendirecek, yardımcı olacak hem de eğitimlerini sağlayacak” ifadelerini kullandı.

“AŞIDA BİRİNCİYİZ”

Bakan, aşı ile ilgili son zamanlarda yaşanılan tartışmalara da değindi. Dünyada en yaygın aşıyı Türkiye’nin yaptığına dikkat çeken Koca “Aşıda riskin olmaması için yüzde oranının 95’lerin altına düşmemesi gerekiyor. Bizde geçen yıl bu oran arttı. Mesela difteri, yüzde 96’dan yüzde 98’e çıktı. Kızamık ve kabakulak yüzde 96’dan yüzde 98’e yükseldi. Geçen yıldan bu yana aşılama oranını daha da yukarı çıkarmış olduk” diye konuştu. Bakan Koca, Suriye’den gelen her çocuğun aşılandığını vurgulayarak “Aşılama takvimimizde var. Eğer bu aşılama takviminde olmasaydı, çok fazla salgın hastalık görürdük. Bu anlamda vatandaşımıza nasıl titizlikte davranıyorsak, Suriye’den gelen çocukları da o titizlikte aşılamaya devam ediyoruz” sözlerini sarf etti. Konuşmasını, Türkiye’de bu sene dünyaya gelen çocuk sayısının 130 bin olduğunu açıklayarak sonlandırdı.