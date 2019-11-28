Kurum, tıbbi cihaz ve malzeme fiyatlarını da yeniden belirledi. 1663 tıbbi cihaz ve malzeme fiyatında 731 milyon lira iyileştirme yapıldı. Kanser tedavisi için sunulan cerrahi işlemlerin, ilave ücret alınmayacak sağlık hizmeti kapsamında takibini yapan SGK, Tip-1’e ek olarak, Tip-2 ve Tip-3 SMA hastaları için de bu yıl ilaca erişimi sağladı.
8 bin 833 adet ilaç geri ödeme listesine alındı
28.11.2019 - 08:57 | Son Güncelleme: 28.11.2019 - 09:01
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), bu yıl 61’i kanser ilacı olmak üzere 418 ilacı geri ödeme listesine aldı. Geri ödeme listesinde toplam 8 bin 833 ilaca yer verildi.
Etiketler : Sosyal Güvenlik Kurumu,ilaç,
665356 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/saglik/665356.aspx
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