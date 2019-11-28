Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Protetik Diş Tedavisi Bölümünden Doç. Dr. Bebek Serra Oğuz Ahmet, dental tedavilerde dijital sistemin önemine ilişkin açıklama yaptı. Günümüz diş hekimliğinde geleneksel yöntemlerin yerini dijital yöntemlerin almaya başladığını belirten Doç. Dr. Ahmet, "Dijital sistem ile bilgisayar destekli tasarım ve üretim işlemleri hassas bir şekilde gerçekleştirilerek protezlerin dijital iş akışı içerisinde en kısa zamanda hastalara teslim edilmesi sağlanıyor. Hastaların diş hekimi koltuğunda geçireceği süre ve randevu sayısının azalması sistemin en büyük avantajlarından biri" ifadelerini kullandı.

Ağrısız, bulantısız, acısız estetik

Doç. Dr. Ahmet, dijital sistemle alınan ağız içi kayıtlar sayesinde, birçok hasta için bulantı refleksini tetikleyen ölçü maddeleri ve kaşıkları ile ölçü alma işleminin tamamen elimine edildiğine işaret etti.

Doç. Dr. Ahmet, şöyle devam etti: "Bu sistem ile estetik gülüş tasarımı yapılarak gerek yaprak porselenler, gerek zirkonyum kaplamalar, gerekse implant üstü sabit porselen kaplamalar üretilebiliyor ve hastaların estetik beklentileri en yüksek derecede karşılanıyor. Bunlara ek olarak eklem rahatsızlığı olan hastalarda gece plaklarının dijital yolla üretimi ile tel tedavisi gören ortodonti hastalarında braketlerin hassas ve kısa süre içerisinde yapıştırılmaları sağlanıyor. Uygulama, işlem öncesi hasta dosyası oluşturulması ile başlanıp, devamında hastanın mevcut dişlerinin ve çeneler arası ilişkisinin ağız için kaydı alınarak hasta profil dosyasına kaydediliyor. Gerekli ağız içi dental uygulamalar hekim tarafından gerçekleştirildikten sonra dijital ekrandan işlem gören dişler ve tedavide kullanılması istenen materyaller seçilerek ağız içi ile çeneler arası kayıt alınıyor. Dijital tarama işlemi ve materyal seçimleri tamamlandıktan sonra hasta verileri dijital olarak üretim yapılması için transfer ediliyor."

Kayıt sayesinde hızlı tedavi imkânı

Bu sistem sayesinde hasta kayıtlarının daha iyi saklandığını ifade eden Doç. Dr. Ahmet, şu bilgileri paylaştı: "Tedavi süresini kısaltması ve tedavi kalitesini artırmanın yanında hastaların kayıtlarının saklanması konusunda da büyük kolaylıklar sağlanıyor. Hastaların tedavi öncesi ve sonrası verilerini dijital ortamda depolayarak gerektiğinde kolay bir şekilde erişim olanağı tanınıyor ve ilerleyen süreçte hastanın ihtiyacı halinde mevcut veriler üzerinden hızlı bir tedavi gerçekleştirilebiliyor. Ayrıca dijital tedavi prosedürlerinin tercih edilmesi, konvansiyonel olarak üretilen dental tedavilerin olası uyumsuzluklarından kaynaklanan üretimi yenileme sıkıntılarını elimine etmekte verim ve tedavi kalitesinde yüksek bir artış sağlanıyor."