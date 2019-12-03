Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Uzmanlara göre parafin kullanılan ürünlerde zirai ilaç kalıntıları meyvenin içinde kalıyor ve kabuğu soyulsa dahi zararlı ilaç kalıntıları bunları yiyen vatandaşların vücutlarına giriyor. Tıbbi Beslenme Danışmanı Uzman Doktor Eyyüp Yılmaz şöyle konuştu: “Parafinin esas amacı daha cazip görünmesinden ziyade ürünün raf ömrünü uzatmaktır. Oksijene karşı bir meyvenin çürümesini geciktirmek. Petrol ürünü ve doğal olmak üzere iki türü var. Doğal şekli pahalı olduğu için pek tercih edilmiyor. Diğerinin de vücudumuza verdiği zarar inanılmaz düzeyde. Parafin asla sirkede çözülmez. Yapılabilecek tek şey vardır kabuğunu soymak.” Tüketici başvuru merkezi başkanı Aydın Ağaoğlu ise, “Sadece elmada değil narenciye, portakal, mandalina, armut hatta narın kabukları kaplanıyor. Ağaçta ilaçlanan bu tür meyveler daha sonra üzerindeki o zirai ilaç kalıntısı uçmadan parafinlenirse altında kalıyor. Parafinin altında kalan o kimyasal ilaç da dışarı uçamadığından meyvenin içine işliyor. Böylelikle kabuğunu soyarak yiyenler dahi bu zararlıyı alıyorlar. Pestisit denilen zirai ilaç kalıntısı meyvenin içine geçiyor” uyarısında bulundu.