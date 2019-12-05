Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ZİYNETİ KOCABIYIK

Toz, ev tozu akarı (mite), küf, mantar, boya, kokulu ürünler, deterjanlar… Ev içindeki pek çok etken çocuklarda alerjiye yol açabilir. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi KBB Hastalıkları Kliniği Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Suat Turgut okul dönemi başında aileleri uyardı. “Okul başarısızlığının arkasında alerji olabilir. Rahat nefes alamayan, gece uyuyamayan çocuğun okulda konsantrasyonu azalır, ilgisi dağılır, başarısı düşer” dedi.

SÜREKLİ YORGUN VE HUZURSUZSA...

Alerjik çocukların sürekli yorgun, isteksiz, huzursuz ve iştahsız olduğunu söyleyen Prof. Dr. Turgut, “Alerjenler vücuda girdiği andan itibaren vücudu alarm durumuna sokar. Solunum yoluyla, sindirim yoluyla vücuda giren alerjenlerin sebep olduğu reaksiyonlar vücudu yorgun ve bitkin düşürür. Özellikle vücudun dinlenmesi gereken gece saatlerde uyur gibi görünse de çocuk dinlenemez. Sabah yorgun kalkar. Alerjenler çocuğun burun içindeki konkalarının şişmesine yol açar ve çocuk olması gerektiği gibi burnundan nefes alamaz. Ağızdan alınan nefes ise üst solunum yolu enfeksiyonlarına, orta kulak iltihabına, akciğer hastalıklarına ve astıma yol açar” dedi.

TEDAVİ EDİLMEZSE ASTIMA DÖNÜŞÜR

Prof. Dr. Turgut, ailenin çocuğun yorgun, isteksiz, uykulu hâlini mutlaka fark edeceğini ve tedavi alan çocukların kısa sürede yaşıtları ile aynı düzeye geleceklerini belirterek, “Bu çocukların mutlaka bir kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı tarafından görülmesi ve gerekli tedavinin başlaması önemlidir. Tedavi başlar başlamaz çocuk rahatlar, birkaç ay içinde de büyüme gelişme ve okul başarısında düzelir. Tedavi edilmeyen alerji astıma dönebilir” diye konuştu.

İŞTAHI YOKSA TEST YAPTIRIN

Prof. Dr. Suat Turgut çocuklarda iştahsızlığın önemli sebeplerinden birinin de alerji olduğunu, çocuğun sürekli tıkalı olan burnunun tat ve koku almasına izin vermediğini söyledi. Boğaz, kulak ve burunda oluşan enfeksiyonunun iştahsızlığa yol açtığını hatırlatan Prof. Dr. Turgut, bu durumun büyüme geriliğini de tetiklediğine dikkat çekerek, “Gece uyuyamayan, yeterince oksijen alamayan çocuk büyüme gelişme geriliği gösteriyor. Bu çocukların sağlıklı gelişim gösterebilmeleri için alerjilerinin mutlaka tedavi edilmesi gerekir” dedi.

ANNELER DOKTORA YARDIMCI OLMALI

Prof. Dr. Suat Turgut alerji tedavisinde ilaçlar kadar evdeki düzen değişikliğinin de önemli olduğunu. Bu konuda annelerin doktorlara yardımcı olması gerektiğini vurguladı. Prof. Dr. Turgut alınması gereken tedbirleri şöyle sıraladı: “Biz bir yandan ilaçlarla çocuğu rahatlatmaya çalışırken bir yandan da çocukta alerjiye yol açan etkenleri azaltmayı hedefleriz. Çocuğun odasının düzenlemesi ve evin temizliği bu anlamda çok önemlidir. Çocuğun odasında toz tutacak, ev tozu akarlarının yaşamasına fırsat verecek yerlerin mutlaka sadeleşmesi gerekir. Peluş oyuncak, halı, kilim, kalın perde, battaniye, kuş tüyü yastık mutlaka azaltılmalıdır. Mite’lar genellikle yatak, yorgan, çarşaf ve yastıklarda yaşar. Çocuğun yatak tekstili ürünleri her hafta değiştirilmeli ve 60 derecede yıkanmalıdır. Evde kullanılan süpürge çok önemlidir. Temizlik yaparken aldığı tozu yeniden ortama veren geleneksel elektrikli süpürgeler alerjiyi daha da arttırır. Biz, hepa filtresi olan, tozu suya hapseden temizlik robotu kullanılmasını tavsiye ediyoruz. Böyle bir süpürgeyle ev haftada en az 3 kez süpürülmeli, süpürüldükten sonra yaz-kış havalandırılmalıdır. Ayrıca çocuğunun yatağının üzeri de çarşaf değiştirilirken aynı temizlik robotu ile süpürülmeli ve akarlar suya çekilmelidir. Bu tür bir temizlik ve düzenli doktor kontrolü ile çocuklar hızlı bir şekilde sağlıklarına kavuşacaktır.”