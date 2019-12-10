Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ZİYNETİ KOCABIYIK

Türkiye’de yılda yaklaşık 21 bin civarında kalın bağırsak kanseri görüldüğünü hatırlatan Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Çocuk Onkolojisi Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tezer Kutluk “Sindirim sistemi kanserleri, diğer bütün kanserlerden daha fazla beslenme ile ilişkili. Kalın bağırsak kanserinin gelişiminde yemeklerin pişirilme şekilleri çok önemli. Kanser riskini düşürmek için kızartma, ateşte pişirme ya da mangalı hayatınızdan çıkarıp tencere yemeklerini artırmak gerekir” dedi.

İstanbul’da düzenlenen 9’uncu Uluslararası Gastrointestinal Kanserler Konferansı (IGICC 2019)’nın basın toplantısında konuşan Prof. Dr. Kutluk, dünyada her yıl görülen 18 milyon kanserin üçte bire yakını sindirim sistemleri kanserlerinin oluşturduğunu hatırlatarak korunmanın önemine dikkat çekti. Prof. Dr. Kutluk “Bir taraftan beslenme kurallarına uyarken diğer taraftan fiziksel aktivite gerekir. Haftada beş gün, orta şiddette yürüyüşle günde 10 bin adım atmak sindirim sistemi kanserlerini ciddi şekilde önler” dedi.

Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu Derneği Başkanı Prof. Dr. Şuayib Yalçın “Tüm kanserlerin yüzde 20’sini sindirim sistemi kanserleri oluşturmaktadır. Bu kanserler, ülkemizde de kanser ölümlerinin de önde gelen sebeplerinden birisidir” dedi.