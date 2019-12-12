Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Acile başvuranların çoğu zayıflama ve enerji ürünlerini kullanan gençler. Zayıflama ürünlerini kullananların yüzde 43’ü ve enerji ürünlerini kullananların yüzde 46’sı çarpıntı, göğüs ağrısı veya taşikardi gibi kalp rahatsızlığı belirtileri gösteriyor.