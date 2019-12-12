Acile başvuranların çoğu zayıflama ve enerji ürünlerini kullanan gençler. Zayıflama ürünlerini kullananların yüzde 43’ü ve enerji ürünlerini kullananların yüzde 46’sı çarpıntı, göğüs ağrısı veya taşikardi gibi kalp rahatsızlığı belirtileri gösteriyor. 