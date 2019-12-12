Acile başvuranların çoğu zayıflama ve enerji ürünlerini kullanan gençler. Zayıflama ürünlerini kullananların yüzde 43’ü ve enerji ürünlerini kullananların yüzde 46’sı çarpıntı, göğüs ağrısı veya taşikardi gibi kalp rahatsızlığı belirtileri gösteriyor.
Enerji içecekleri ile gelen tehlike
12.12.2019 - 03:38 | Son Güncelleme: 12.12.2019 - 03:40
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bilim dünyasının prestijli dergilerinden olan NEJM’de yayınlanan bir makaleye göre ABD’de her sene tahminî 23 bin kişi diyet takviyelerinin kalpteki yan etkilerinden dolayı acil servislere başvuruyor.
Etiketler : enerji içeceği,
668160 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/saglik/668160.aspx
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