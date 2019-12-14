Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çin’de yaşları ortalama 62 olan 31 bin 750 kişinin incelendiği araştırma sonuçları saygın tıp dergilerinden Neurology’de yayınlandı. Araştırmada geçmişte felç ya da diğer büyük sağlık problemleri yaşamamış olan bu kişilerden geceleri en az 9 saat uyuyanlarda felç geçirme ihtimalinin, 8 saatten az uyuyanlara kıyasla yüzde 23 yükseldiği gözlendi. Gün içinde düzenli olarak 90 dakikadan fazla kestiren kişilerde de en fazla bir saat kestirenler veya gün içinde uyumayanlar ile kıyaslandığında felç geçirme riskinin yüzde 25 arttığı görüldü. Geçmiş çalışmalarda uzun süre kestiren veya uyuyanların kolesterol seviyelerinde istenmeyen değişiklere rastlandığını ve bel çevrelerinin genişlediği görülmüştü.