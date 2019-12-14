Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ZİYNETİ KOCABIYIK

Dünya üzerinde hiçbir hastalık yok ki yakalanmayı gurur meselesi yapmayalım. Çocukluğunuzu bir hatırlayın! Öğretmen kafasını kaşıyan bir arkadaşınızın yanına yaklaşır. Eline bir kurşun kalem alıp saçlarını karıştırmaya başlar. Daha sonra dehşetle arkadaşınızı kenara çeker ve hemen ailesini arar: “Çocuğunuz bitlenmiş…” Hem anne hem de çocuk için kâbusun başladığı andır bu. Anne bir elinde sık dişli bir tarak diğer elinde gazyağı ile saatlerce, hatta günlerce uğraşarak o beyaz yumurtaları, saçların arasına saklanmış miskin miskin oturan hayvancıkları ortadan kaldırmaya çalışır. Çocuğun travması ise daha ağır… Aradan yıllar geçip mezun olduktan sonra bile bir sohbet sırasında kim olduğunu tam da çıkaramayan arkadaşları için ayırt edici bir kimlik ortaya çıkmıştır “Hani şu bitli…”

DSÖ BİLE BAŞA ÇIKAMADI

İşte tam da bu yüzden gurur meselesidir bitlenmek. Her ne kadar atalarımız “pire itte, bit yiğitte olur” deseler de ne anne çocuğunun bitlendiğinin duyulmasını ister ne de çocuk. Bitlenmek saklandığı için de Dünya Sağlık Örgütü çocuk felcine çare buldu ama bitle başa çıkamadı.

Havaların soğuması ile daha kalabalık ortamlarda kalıyor olmamız, okulların açılması, sıkış sıkış toplu taşıtlara binmek, özellikle kış aylarında bit vakalarının artmasına sebep oluyor. En popüler okullarda, temizliğine en çok dikkat eden kişilerde bile bitlenme olaylarını duyuyoruz. 21. yüzyılda bu kadar bol temizlik maddesi varken bitlenmek de neymiş diye sorabilirsiniz. Paranit medikal danışmanı Dr. Orkan Karaca bitle ilgili doğru bilinen yanlışları ve nasıl mücadele edilmesi gerektiğini, Çocuk Gelişimi Uzmanı Pedagog Özge Selçuk Bozkurt ise korkutmadan ve bir travmaya sebep olmadan bitlenmenin çocuğa nasıl açıklanması gerektiğini anlattı.

YOK EDİLEMEZ SADECE AZALTILABİLİR

Bitin dünyada var olmaya devam edeceğini hatırlatan Dr. Orkan Karaca “Şu anda 15 dakikada tek yıkamayla uygulanan, sirke adı verilen yumurtalarına da etkili olan şampuan ve koruyucu spreyler var. Tamamen ortadan kaldırmak için 6-7 gün sonra tekrar şampuan uygulanmalıdır. Çünkü yumurtalar bir hafta sonra ergen hâle gelirler. Yeni tedavinin içeriğindeki Osmolone® ve hipertonik kompleks, bitleri boğar ve kurutur. Dikkat edilmesi gereken en önemli nokta bitlenen kişinin bütün şahsi eşyalarının sıcak su ile yıkanıp ütülenmesi, yıkanamayacak olanların da ağzı bağlı bir torbanın içinde en az 1 hafta izole edilmesidir” dedi. Karaca ayrıca eski tedavi yöntemlerine dikkat edilmesi gerektiğini belirterek “Hayvanların sinir sistemini etkilemeyi hedefleyen eski ilaçlar cilt ve solunum rahatsızlıklarına yol açabileceği gibi bitin direnç geliştirmesine de sebep olur” dedi.

BİTİN TEMİZLİKLE BİR İLGİLİSİ YOK

Bit, yaşamak için bir canlıya ihtiyacı olan asalak bir hayvandır. Bilinenin aksine bitle geçen hastalık yoktur. Ancak aşırı kaşıntıya sebep olması rahatsızlık verir. İnsan biti kanla beslenir ve 48 saatten fazla insandan uzakta yaşayamaz. İnsanlarda en çok kafada ve yoğunlukla kulak arkasında, kıllı bölgelerde ve kasıkta bulunur. Temizlikle ilgisi yoktur. Her gün banyo yapan kişi de bitlenebilir. Çünkü su, biti öldürmez. Bit sadece yakın temasla geçer. Yan yana durmak, bere, atkı, tarakların kullanımı, paltoların üst üste asılmasıyla, trende otobüste oturduğunuz, kafanızı dayadığınız bir yerden, yerdeki halıdan geçebilir. İnsanların toplu olarak yaşadıkları yerler, okul, yurt, kışla ve hapishane gibi yerlerde daha sık görülür.

AKRAN ZORBALIĞINA DÖNÜŞMESİN

Çocukların bitlenme durumunu “akran zorbalığı” hâline getirdiğini söyleyen Çocuk Gelişimi ve Pedagojisi Uzmanı Özge Selçuk Bozkurt, ebeveynin bu durumu fazla abartmadan ve kendi gerilimini çocuğa hissettirmeden anlatması gerektiğini belirtti. Çocuğun bu durumu yaşayan arkadaşını dışlamasını ve etiketlemesini engellemek gerektiğini ifade eden Bozkurt “Çocuklarınıza şunları söyleyebilirsiniz: Bit doğal bir durumdur, herkesin başına gelebilir ancak yeterli önlemlerle ve doğru ürünle kişi bitin bulaşmasından kendini koruyabilir. Eğer arkadaşının oturduğu yere sen otursaydın bu durum senin başına gelebilirdi diyebilirsiniz” dedi.