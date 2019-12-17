Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ziyneti Kocabıyık



Çağımızın hastalığı obezite bütün dünyada olduğu gibi Türkiye’de de önde gelen sağlık problemlerinden biri. Dünya Sağlık Örgütü’nün Türkiye’ye ye sunduğu rapora göre ülkemizde her 4 kişiden yaklaşık 3'ü kilolu, fazla kilolu veya obez. Hastalığın mali yükü ise yıllık 70 milyar TL civarında. Tip 2 diyabet, hipertansiyon, kalp hastalıkları, tıkayıcı uyku apnesi ve bazı kanser türlerinin gelişiminden de sorumlu olan obezite ile mücadele için Türkiye Obezite Araştırma Derneği (TOAD) ile Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği (TEMD) tarafından, Novo Nordisk Türkiye’nin koşulsuz desteğiyle Obezite Akademisi hayata geçirildi.

Türkiye’de ilk defa iki büyük tıp derneğinin bir araya gelerek kurduğu Obezite Akademisi’nin amacı “Toplum, hekim, diyetisyen, egzersiz uzmanı, klinik psikolog, hemşire ve basın gibi ilgili gruplara yönelik eğitim projeleri ve bilimsel projeler oluşturmak ve bu amaçla insan ve toplum sağlığına hizmet etmek” olarak açıklandı.



HERKES ÜZERİNE DÜŞENİ YAPMALI

Obezite Akademisi’nin obezite ile mücadelede çok önemli bir rol üstleneceğine inandığını söyleyen Türkiye Obezite Araştırma Derneği Başkanı Prof. Dr. Volkan Yumuk , “Türkiye obeziteyi tedavi edilebilir kronik bir hastalık olarak tanımlayan sayılı ülkelerden biri. 20 milyon obeziteli kişinin yaşadığı Türkiye’de herkes mücadelede herkes konu ile ilgili olarak üzerine düşeni yapmalı. Obezite yaş, cinsiyet, sosyo ekonomik şartlar gibi kriterleri gözetmeden, toplumun tamamına yayılan, hayatı tehdit eden hastalıkların başında geliyor. Ancak sağlık profesyonelleri ve halkımız, obeziteyi bir hastalıktan ziyade daha çok kozmetik bir sorun olarak görme eğiliminde. Bu durum obezite ile mücadelede en önemli engellerden biri olarak gösteriliyor” dedi.



TÜRKİYE’DE 20 MİLYON OBEZ VAR

Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği Genel Sekreteri Prof. Dr. Reyhan Ersoy da, obezite görülme sıklığının dünyada ve ülkemizde giderek arttığına dikkat çekerek, Obezite Akademisi’nin bu hastalıkla mücadelede büyük rol oynayacağını söyledi. Prof. Dr. Ersoy, şöyle konuştu:

“Dünya Sağlık Örgütü’nün son verilerine göre bugün dünyada 650 milyon obeziteli birey bulunuyor. Yine, 5 yaşın altındaki 41 milyon çocuk ise fazla kilolu veya obeziteli. Türkiye, 20 milyon obeziteli birey ile Avrupa’da obezite görülme oranının en yüksek olduğu ülke. Bu tablo toplumda obezitenin ve buna bağlı problemlerin giderek artacağını gösteriyor. Obezite gelecekte çok ciddi problemlere yol açacak kronik bir hastalık. Ancak önlenebilir ve tedavi edilebilir. Obezitenin önlenmesi konusunda ise en önemli nokta eğitim. Obezite Akademisi’ne bu mücadelede çok önemli görev düşüyor. TEMD olarak bu oluşuma sosyal sorumluluk projesi olarak bakıyoruz. 81 ilde 600 üyeli ile aktif çalışmalar yürüten bir dernek olarak bu faydalı oluşumun içinde yer almak istedik.”

Novo Nordisk Türkiye Genel Müdürü Dr. Burak Cem, Novo Nordisk’in geleceğe yön veren tedavilerle insan hayatını iyileştirmeye odaklı faaliyet gösterdiğini belirterek, şunları söyledi:

“Diyabet alanında 96 yıllık yenilikçiliğe ve liderliğe sahip global bir sağlık şirketiyiz. Bu köklerimiz bize insanların obezite, hemofili, büyüme bozuklukları ve diğer ciddi kronik hastalıkları yenmelerine yardımcı olmamızı mümkün kılan tecrübeyi ve kabiliyetleri sağlıyor. Dünya çapında kurumlar, sivil toplum kuruluşları ve derneklerle güçlü iş birlikleri yaparak hastalar için en etkin tedavileri en yaygın şekilde erişebilir kılmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Türkiye Obezite Araştırma Derneği ve Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği ile koşulsuz işbirliği yaparak Obezite Akademisi’ni hayata geçiriyoruz. Obezite Akademisi’nin tüm kesimlerin katkılarıyla her geçen gün gelişeceğine, güçleneceğine ve obeziteyle mücadelede önemli adımlar atacağına inanıyoruz.”

TEDAVİ DEĞİL ÖNLEME KONUŞULUYOR

Avrupa’da obeziteli birey sayısında bir numara olan Türkiye’nin bu hastalıkla mücadelesinde sağlık alanında faaliyet gösteren herkese ve her kesime görev düştüğünü söyleyen Novo Nordisk Türkiye Klinik, Medikal, Ruhsat ve Kalite Direktörü Dr. Rabia Demet Özcan “Öncelikle kamuoyunu obeziteyle mücadele etmek konusunda bilinçlendirmek gerekiyor. Obezitenin tedavi edilmesinden daha da önemli olan, önlenmesi. Artık hastalıkların tedavisi değil, önlenmesi konuşuluyor” diye anlattı.

