Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ziyneti Kocabıyık

Bütün dünyada yoğun olarak yürütülen yapay zekâ geliştirilmesi yarışına Türkiye de katıldı. Türkiye’de Medical Park ve Liv Hospital Hastaneleri’nin çatı kurumu MLP Care ve yapay zekâ yazılım geliştiricisi Enlitic, klinik yapay zekâ modelleri geliştirmek üzere bir işbirliği anlaşması imzaladı. İşbirliği kapsamında yerli hastaların yanı sıra ileri seviye sağlık hizmeti almak üzere MLP Care’in hastanelerine başvuran çok sayıda yabancı hasta için Enlitic’in yapay zekâ yazılım teknolojisi kullanılarak derin öğrenme modelleri geliştirme, eğitme ve doğrulama süreçleri hayata geçirilecek. Klinik yapay zekâ modelleri Türkiye’nin yanı sıra, Doğu Avrupa ve Orta Asya’da faaliyet gösteren sağlık kuruluşlarına sunulacak. Ayrıca klinik yapay zekâ modellerinin geliştirilmesi ve hedef bölgelerin sağlık sistemlerine entegrasyon sürecinin etkili bir şekilde yürütülmesi amacıyla Türkiye’de bir Yapay Zekâ Mükemmeliyet Merkezi de kurulacak.

DÜNYANIN 50 AKILLI ŞİRKETİNDEN BİRİ

MIT Technology Review tarafından Dünya’nın 50 Akıllı Şirketi arasında gösterilen Amerika merkezli Enlitic, doktorlar için karar destek sistemi olarak çalışan ve hastalarının durumlarını daha hızlı ve daha doğru şekilde teşhis etmelerine yardımcı olan yapay zekâ yazılımları geliştiriyor.

İşbirliği kapsamında yapay zekâ modellerinin geliştirilmesi ve öğrenme süreçlerinin kolaylaştırılması amacıyla kurulması planlanan Yapay Zekâ Mükemmeliyet Merkezi’nde veri bilimi ve mühendislik alanında uzman personel görev yapacak. Yalnızca Türkiye’nin değil, Doğu Avrupa ve Orta Asya coğrafyasında ilk olacak merkez; geliştirilecek modeller sayesinde yapay zekânın küresel sağlık sistemine entegrasyonunda önemli bir aşamayı oluşturacak.

ORTADOĞU’YA BİLGİ İHRAÇ EDECEĞİZ

Yapılan işbirliği ile ilgili olarak bir açıklama yapan MLP Care Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Dr. Muharrem Usta, sağlık hizmetleri, tıp eğitimi ve Ar-Ge çalışmalarının kalitesini daha üst noktalara taşımak için sabırsızlandıklarını belirterek “Enlitic’in derin öğrenme modelleri ve birlikte geliştireceğimiz Yapay Zekâ Mükemmeliyet Merkezimiz klinik alandaki yeteneklerimizi daha üst seviyeye taşımamıza ve Avrupa ile Orta Asya’daki operasyonlarımızı büyütmemize katkı sağlayacak” dedi.