Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ZİYNETİ KOCABIYIK

500. böbrek nakli ameliyatı diyabet sebebiyle son dönem böbrek yetmezliği gelişen ve diyalize mahkum olan 22 yaşındaki Ayşe Bahar’a yapıldı. Prof. Dr. Yarkın Kâmil Yakupoğlu, Prof. Dr. Şaban Sarıkaya, Prof. Dr. Ender Özden ve Dr. Yakup Bostancı’dan oluşan ekip Ekip 500. nakili pasta keserek kutladı.

LAPAROSKOPİK NAKİLDE DÜNYAYA ÖRNEK

Ülkemizde iki binden fazla hastanın böbrek beklediğini söyleyen Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yarkın Kâmil Yakupoğlu “Organ bekleyen hastalarımıza en etkin çözüm, beyin ölümü gerçekleşmiş kadavra vericilerden elde edilen organları nakletmektir. Türkiye’deki bir çok merkezden farklı olarak nakillerimizin yüzde 65’i kadavra vericilerden elde edilen organlarla gerçekleştirilmektedir. Türkiye genelinde ise bu rakam yaklaşık yüzde 20’ler civarındadır. Bunun yanında merkezimiz hem verici hem de alıcı ameliyatlarının laparoskopik metotla yapılabildiği Türkiye’deki tek ve dünyadaki sayılı merkezlerden biridir” dedi.

ANNESİNDEN ALDI

Merkezdeki 500. böbrek nakli diyabet sebebiyle son dön böbrek yetmezliği gelişen ve diyalize mahkûm olan 22 yaşındaki Ayşe Bahar’a yapıldı. Kadavradan uygun böbrek çıkmayınca bir süredir diyaliz makinesine bağlı olarak yaşamak zorunda kalan Ayşe’ye annesi böbreğini verdi.