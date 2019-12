Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ruam hastalığı nedir, ruam ne demek ve insanlara bulaşır mı? Son günlerde internet üzerinde sıkça konuşulan ve medyada da gündem olan ruam hastalığı, arama motorlarında sıkça araştırılıyor. Büyükada Kaymakamlığı, İstanbul Adalar'daki 81 atta 'ruam hastalığı' tespit edildiği ve atların itlaf edildiği açıkladı. Peki atlardaki ruam hastalığı nedir ve bulaşıcı mıdır? Tedavisi var mıdır? Ruam hastalığı son dakika açıklaması ve bilgiler sizlerle

RUAM HASTALIĞI NEDİR? RUAM BULAŞICI MI? BELİRTİLERİ VE TEDAVİSİ

Ruam nedir?

Bu hastalık, sakağı ya da mankafa hastalığı olarak da isimlendirilmektedir. Ruam; başta at, merkep, katır gibi tek tırnaklılar olmak üzere, insan, kedi ve hayvanat bahçelerinde yaşayan yabani hayvanlarda görülen zoonoz bir hastalıktır. Merkep ve katırlarda akut, atlarda ise akut ve kronik olarak seyreder.

Hastalığın etkeni Pseudomonas mallei'dir. Etkenin; fiziksel (ısı, ışık, kuruma) ve kimyasal ( dezenfektanlar ) maddeler ile kemoterapötiklere (antibiyotikler, sülfonamid ve çeşitli ilaçlar ) karşı direnci zayıftır. Su yalaklarında, ruam apsesi irininde, rutubetli ve karanlık yerlerde uzun süre canlı kalabilir.

Genel olarak tek tırnaklı hayvanlarda görülen ruam hastalığı, ölümcül ve tehlikeli bir hastalıktır.

Ruam belirtileri

Ruam hastalığı hem atlarda hem de insanlarda farklı bölgelere hücum ederek bu bölgelerde belirtiler gösterebilmektedir. Eğer hastalık akciğerleri hedef alırsa, bu durumda hastalığa yakalananlarda solunum zorluğu başlar. Hastalar, çok çabuk yorulmaya başlarken burunda sıklıkla kanamalar görülebilmektedir. Birçok insanda zayıflama gibi belirtiler de ortaya çıkarır. Burnu hedef aldığında devamlı ancak tek taraflı bir akıntı söz konusu olmaktadır. Her geçen gün akıntı daha yoğun bir hale gelmeye başlar ve son dönemlerinde renk de değiştirebilir. Deriyi hedef aldığında ise apse oluşumunu tetiklemektedir. İlk olarak derinin alt katmanlarında modüllerin meydana gelmesi ile başlar ve sonrasında cildin en üst tabakasında apse oluşumu gerçekleşir.

Ruam hastalığının tedavisi

İntradermal Mallein Testi için boyun derisi tıraş ve dezenfekte edilir, kompasla deri kalınlığı ölçülerek kaydı yapılır. Deri içine 0.2 cc Mallein enjekte edilir. Reaksiyon 72 saat sonra okunur.

Değerlendirme şu şekilde yapılır; Mallein enjekte edilen yerdeki kalınlaşma 5 mm’ den fazla ise pozitif, 3-5 mm ise şüpheli, 0-2.9 mm ise negatif kabul edilir. Mallein testi uygulanan hayvanlara ancak testten iki ay sonra serolojik olarak muayene yapılmalıdır.

Ruam hastalığının tedavisi insan ve hayvan sağlığı için tehlikeli olduğundan yasaklanmıştır. Hasta hayvanlar tazminatlı olarak itlaf edilirler.

Bu hastalığın tedavisinde insanlarda, antibiyotik kullanımı esas alınır. Yoğun bir antibiyotik kullanımı ile birlikte hastalığın belirtileri ortadan kalkmaya başlar. Bu aşamada apseler tıraşlanarak deriden uzaklaştırılır ve derinin tekrar iyileşerek eski haline gelmesi için özel işlemler uygulanır.

Ruam hastalığı insanlara bulaşır mı?

Hayvanlarda yer alan rahatsızlıkların insanlara bulaşmasında genel olarak, insanların hayvanların etlerini tüketmesi en önemli sebep olmaktadır. Bazı kültürlerde at eti tüketiliyor olsa da ülkemizde genel olarak tüketilmeyen bir hayvandır. Bu aşamada, kaçak olarak getirilen at etlerini farkında olmadan yiyen kişilerde ruam hastalığı meydana gelebilir. Bunun yanı sıra hayvanların tımar takımlarının ya da benzeri eşyalarının temizlenmeden insanlar ile direkt temas etmesi durumunda bulaşabilmektedir. Araştırmalar, bulaşık sularının içilmesi ile de bu rahatsızlığın ortaya çıktığını göstermektedir. Bu sebeple at sahiplerinin çok dikkatli olması ve gerekli önlemleri alması gerekir.

ADALAR'DA NE OLMUŞTU?

Adalar Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, sağlık taramasından geçirilen 81 atta Ruam hastalığına rastlandı. Açıklamada hastalığın tedavisi olmadığından atların itlaf edildiği belirtildi.

Adalar Kaymakamlığı, yaptığı açıklamada, "İlçemizde bulunan bütün tek tırnaklılar (At, Merkep, Katır), ilgili mevzuatı gereğince yılda iki kez olmak üzere ilkbahar ve sonbahar mevsimlerinde sağlık taramasından geçirilmektedir. Bu yıl sonbahar mevsiminde Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğümüz tarafından tek tırnaklıların sağlık taramasından geçirilmesi ve yapılan tahliller sonucunda, Büyükada’daki bazı atlarda Ruam hastalığı tespit edilmiştir. At, merkep, katır gibi tek tırnaklı hayvanlarda görülen Ruam hastalığının tedavisi ve aşısı bulunmadığından, hastalık tespiti yapılan hayvanların ilgili mevzuat gereği itlaf edilmesi gerekmektedir.

Bu nedenle tahlil sonuçları kesinleşen ve tedavisi bulunmayan hastalığa yakalandığı tespit edilen 81 adet at, ilgili mevzuat hükümleri uyarınca itlaf edilmiştir. Tahlil sonuçları kesinleşmeyen tek tırnaklıların işlemleri ise devam etmektedir.

İlçemiz dahilinde uygulanan karantina tedbirleri kapsamında ilçeye hayvan giriş çıkışı durdurulmuştur" ifadelerine yer verildi.