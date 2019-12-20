Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Prof. Dr. Sönmez “Endüstriyel tavuklar tamamen kontrol altında. Hiçbir enfeksiyonları yok ve sürekli altları temizleniyor. Belirli bir metrekare içerisinde büyüyorlar. Endüstriyel tavuğu hiç çekinmeden yiyiniz, çocuklarınıza, yaşlılara yediriniz. Endüstriyel tavukta hormon, antibiyotik, kanser yok” dedi.

Prof. Dr. Sönmez’in sözlerine tıp dünyasından tepkiler yağdı. Açık arazide dolaşan organik tavuğun tercih edilmesini, bunu bulamayanların ise hiçbir şekilde tavuk yememesi gerektiğini söyleyen Doç. Dr. Yavuz Dizdar “Tavuğun kendi dışkısını yemesi, fıtratında var. Tavuk bu şekilde antibiyotik alıyor ve hastalıklara karşı korunuyor. Bunu yemesini engellediğinizde antibiyotik vermek zorunda kalıyorsunuz. Endüstri tavuğunun tavukla alakası yok. Hormon yok deniyor ancak tavuk yemlerinde kullanılan soya bitkisi başlı başına östrojen hormonu. Tavuk diyoruz çünkü cinsiyeti bile belli olmadan 40 günde kesilecek hâle geliyor” sözleriyle itiraz etti.