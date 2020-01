Türkiye Gazetesi

Pankreas kanseri sebebiyle ülkesinde dokuz ay kemoterapi tedavisi gören 51 yaşındaki Kosovalı Habib Qeriqi, ameliyat için Türkiye’ye geldi. Qerigi, Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Fatih Can başkanlığındaki ekip tarafından gerçekleştirilen sıra dışı pankreas kanseri operasyonu sayesinde sağlığına kavuştu. On üç saat süren zorlu bir operasyonla pankreas kanseri ameliyatlarında son derece nadir uygulanan ileri bir tekniğin daha da ileri safhasını uyguladıklarını söyleyen Prof. Dr. Can “Pankreastaki tümör, karın içinde hayati organların damarlarını sarmıştı. Ama vücutta başka bir yere sıçramamıştı. İnce bağırsağın atardamarını ve toplardamarını, karaciğerin atardamarını ve besleyici toplardamarını, böbreğin toplardamarını çıkararak bunların yerine tıp teknolojisi ile üretilmiş yapay damarlar ve hastanın bacağından alınan damarı koyarak bu hayati organların kan akışının devamını sağladık” dedi. Yaptıkları ameliyatın literatüre geçtiğini anlatan Prof. Dr. Can “Dört hayati damarın çıkarılarak yenilerinin konduğu bir ameliyat göremedik. Bunun sebebi, genellikle ince bağırsak, karaciğer, böbrek gibi hayati organların atardamarları tutulduğunda, pankreas kanseri ameliyatı gerçekleştirilemiyor” diye anlattı.