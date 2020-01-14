Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, anestezi ilacına ilişkin iddialarla ilgili, "İlaç takip sisteminden blokladığımız ilaçların hastaya kullanılması söz konusu değil." ifadelerini kullandı.
Sağlık Bakanı Koca: İlaç takip sisteminden blokladığımız ilaçların hastaya kullanılması söz konusu değil
14.01.2020 - 12:16 | Son Güncelleme: 14.01.2020 - 12:39
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sağlık Bakanı Koca, anestezi ilacına ilişkin iddialarla ilgili, "İlaç takip sisteminden blokladığımız ilaçların hastaya kullanılması söz konusu değil." dedi.
Kaynak: AA
Etiketler : Sağlık Bakanı Koca,bloklanan ilaçlar,ilaç,
675026 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/saglik/675026.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER