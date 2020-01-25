Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ZİYNETİ KOCABIYIK

Çin’in Vuhan şehrinde ortaya çıkan koronavirüsü (2019-nCoV) haberleri endişeyle takip ediliyor. Virüsün ateş, öksürük ve solunum sıkıntılarına yol açtığını söyleyen Anadolu Sağlık Merkezi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Elif Hakko “Virüsle karşılaştıktan sonra genellikle iki gün içinde belirtiler ortaya çıkıyor ancak bu süre 14 güne kadar uzayabiliyor” dedi.

GRİPLE KARIŞABİLİR

Uzmanlar, koronovirüsün başlangıç belirtilerinin griple benzer olmasının şu sıralar ülkemizde yoğun olarak görülen grip vakalarıyla karıştırılmasına yol açabileceğini vurguluyorlar. Enfeksiyon, virüsü alan hastalarda yüksek ateşle başlıyor ve ardından kuru öksürük geliyor. Yaklaşık bir hafta sonra nefes darlığı yaşamaya başlayan hastaların hastanede tedavi edilmesi gerekiyor. Yurt dışı kaynaklar virüsle ilgili bilginin çoğunun hastanede ortaya çıkan ciddi vakalara dayandığını hatırlatarak hafif veya belirtisiz vakaların akıbetinin bilinmediğine dikkat çekiyorlar.

HAPŞIRIKLA BULAŞIYOR

Yeni virüs akciğerleri etkilediği için öksürük ve hapşırmanın, en iyi bilinen bulaşma yolu olduğunu hatırlatan Doç. Dr. Hakko “Enfeksiyondan korunmak için bütün diğer bulaşıcı hastalıklarda olduğu gibi sık el yıkanması, öksürürken, hapşırırken ağzın ve burnun kapatılması, hastayken evde kalınması, dışarı çıkılmaması önemli. Dışarı çıkmak zorundaysanız da mutlaka maske kullanın. Kronik hastalığı olanların da kalabalık ortamlara girerken maske kullanmasında fayda var” diye konuştu.

DSÖ “ACİL KODU” VERMEDİ

Dünya Sağlık Örgütü, yurt dışı vakalarının az sayıda olması sebebiyle virüsü “uluslararası acil durum” olarak sınıflandırmadı.

BU NEZLE ÖLDÜRÜYOR

Bütün dünyayı alarma geçiren (2019-nCoV)’un dâhil olduğu koronavirüs aslında 200 çeşidi olan bir nezle virüsü. Hastalık yapan koronavirüsün aslında mutasyon geçirmiş bir tür nezle virüsü olduğunu belirten Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ünal, virüsle ilgili şu bilgiyi verdi: Normalde koronavirüsler, üst solunum yolları hastalığına yol açıyor. Klasik nezle tablosu hapşırık, öksürük, hafif ateş, hâlsizlik, bitkinlikle ortaya çıkıyor ve hasta genellikle bir hafta içinde iyileşiyor. Ancak 2000’li yıllarda bir grup koronavirüsün genetik mutasyon geçirerek alt solunum yollarını da etkileme kabiliyeti kazanması, nezle virüsünün zatürre ve ölümle sonuçlanan salgınlar meydana getirmeye başlaması ile sonuçlandı. SARS ve Mers-COV’dan sonra 2019-nCoV, bu grup virüslerin üçüncü dalgası. Özellikle yüksek ateşle seyreden, kas ağrısı olan, öksürüğü çok belirgin olan, balgamı olan hastaların mutlaka ve mutlaka hekime başvurmaları gerekiyor.

KORONAVİRÜSTEN KORUNMA REHBERİ

Uzmanlar, Çin’deki ölümlerin kronik hastalığı olan ve bağışıklık sistemi zayıf olan kişilerde gerçekleştiğini hatırlatarak yeni bir virüs olduğu için henüz aşısı ve özel bir tedavisi bulunmayan enfeksiyona yakalanmamanın en iyi tedavi olduğunun altını çiziyorlar.

Acıbadem Altunizade Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Keramettin Şar, bağışıklığı destekleyen tavsiyelerini şöyle sıraladı:

İKİ BARDAK DAHA FAZLA SU İÇİN

Bağışıklık sisteminizi güçlendirmek için sağlıklı beslenin. Kahvaltı başta olmak üzere ana öğünlerinizi geçiştirmeyin. Yumurta, balık, yoğurt, ceviz, badem, fındık, mevsim sebzeleri ve mevsim meyvelerini mutlaka düzenli tüketin. Dengeli ve kaliteli beslenin, her zamankinden iki bardak fazla su için.

SELAM VERMEKLE YETİNİN

Virüsler tükürük damlacıkları sebebiyle çok çabuk bulaştığından birbirinizi görünce hemen öpmeyin, uzaktan merhabalaşmakla yetinin. Yakın mesafeden konuşmayın. Hasta kişilerle de yakın temastan kaçının.

ELLERİNİZİ SIK YIKAYIN

Şart değilse kalabalık ve kapalı ortamlardan kaçının. Dokunduğunuz kapı kolu, otobüs askısı gibi genel alanlardan virüslerin bulaşabileceğini düşünerek ellerinizi sık sık yıkayın. Bulunduğunuz ortamda pencereleri açarak içeri temiz hava girmesini sağlayın.

UYKUSUZ KALMAYIN

Uykusuzluk bağışıklık sistemini zayıflatıp vücut direncini azaltarak birçok hastalığa zemin hazırlıyor. Bu nedenle en az altı saat uyumaya özen gösterin.

STRESLİ ORTAMLARI TERK EDİN

Bilimsel çalışmalar; stresin bağışıklık sistemini zayıflatarak gribe yakalanmayı kolaylaştırdığını gösteriyor. Stresinizi kontrol etmeyi öğrenin.