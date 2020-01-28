Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

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Ceylanpınar ilçesinde yaşayan Fatma Özgil, iki yıl önce baş ağrısı ve konuşma bozukluğu şikâyetiyle şehirdeki bir hastaneye götürüldü. Başvurduğu hastanelerde bir türlü teşhis konulamayan küçük çocuğa doktorlar ağrı kesici verip evine gönderdiler. Ancak küçük Fatma’nın baş ağrısı bir türlü geçmek bilmiyordu. Son olarak Harran Üniversitesi Tıp Fakültesine götürülen çocuğun beyninde kocaman bir tümör olduğu ortaya çıktı. Beyin ve Sinir Cerrahisi Bölümü Öğretim Görevlisi Dr. Gülyara Çiğdem ve ekibi tarafından acil olarak ameliyata alınan küçük Fatma’nın beynindeki tümör, altı saatlik bir operasyonla çıkarıldı. Tümörün beynin sol tarafında bulunduğunu belirten Dr. Çiğdem “Operasyonu ‘nöronavigasyon’ sistemiyle yaptık. Bu sistem arabalarda ve cep telefonlardaki GPS sistemine çok benziyor. Ameliyat öncesi beynin 1 milimetrelik kesitler hâlinde MR’ı çekildi. Beyin haritasını çıkarıp operasyonu yaptık. Bu sistem sayılı merkezde uygulanıyor” dedi.