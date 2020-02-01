Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ZİYNETİ KOCABIYIK

Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği (KLİMİK) Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Alpay Azap, koronavirüsten korunmada maskenin tek başına yeterli olmadığına dikkati çekti. Vatandaşların, özel havalandırmalı maske kullanmasına gerek olmadığını vurgulayan Prof. Dr. Azap “Bizim standart cerrahi maske dediğimiz, doktorların hastanelerde, ameliyathanelerde kullandıkları maskeler korumak için yeterlidir ama tabii ki kalitesi önemli. Bazıları kumaştan, bazıları kâğıttan imal ediliyor. Kumaş içerikli olanları tavsiye ediyoruz ”dedi. Prof. Dr. Azap; ileri yaşlardakiler, kronik hastalığı olanlar, bağışıklık yetmezliği olanlar, akciğer hastalıklarının kapalı ve kalabalık ortamlara girerken mutlaka maske takması gerektiğine işaret etti.

BİR METREDEN BULAŞABİLİR

Koronavirüsün son günlerde medyada rastladığımız şekilde kulaktan da girebileceği söylentilerinin yanlış olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Azap “Çünkü virüs kendi başına uçmaz, hoplamaz, zıplamaz ancak ellerle taşınabilir ya da hasta kişilerin solunum salgılarına bir metreden fazla yaklaştığınızda göz, burun ve ağız mukozalarından bulaşabilir” dedi.