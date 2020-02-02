Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu 6.toplantısını Ankara'da gerçekleşti.

Toplantının ardından Türkiye'de korona virüsü önlemlerine karşı açıklamalarda bulunan Bakan Koca'nın konuşmasından öne çıkanlar,

''Korona virüsü şu ana kadar 26 ülkede daha görülmüştür. Çin dışında görülen hasta sayısı 177 ülkemizde ise şu ana kadar hiç görülmemiştir. Virüsün ülkemize girmemesi için büyük gayret gösteriyoruz. Dün tahliye ettiğimiz vatandaşlarımızın hiçbirinde hastalık söz konusu değildir. Aslında tahliye edilen kişiler uzun süredir Çin'de izelo durumdaydılar. Bilim Kurulu doğrultusunda 14 gün boyunca gözlem altında tutulacaklar. 14 günün ardından normal hayatlarına dönebilecekler. Şu ana kadar herhangi bir hastalık bulgusu görülmedi'' dedi.

OKULLARDA ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

Bakan Koca sözlerine şu şeklinde devam etti:

''Yarın bildiğiniz gibi okullar açılıyor. Malum kış aylarındayız ve solunum yolu hastalıkları artmaktadır. Bu yüzden velilerimiz dikkatini çekmek ve tedbirleri hatırlatmak isterim. Sınıflar ve diğer alanlar sık sık havalandırılmamalı eller düzenli olarak yıkanmalıdır. Özellikle hapşurmadan sonra eller mutlaka yıkanmalıdır''

14 GÜN KARANTİNA SÜRESİ KISALABİLİR

18 kişi hakkında numune çalışması da yapıldığını da belirten Koca, ''Bugüne kadar toplam çalışılan vaka sayısı 103 oldu. Ankara'da gözetim altında olan vatandaşlarımızın ise numuneleri alındı. Sanırım yarın numune sonuçlarını açıklarız. 14 günlük belirlenen sürenin ise en fazla 14 gün olmasını düşünüyoruz. Bu süre kısalabilir'' dedi.