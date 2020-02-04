Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Dermatoloji Bölümünden Doç. Dr. Filiz Topaloğlu Demir, kışın artan dudak kuruluğuna karşı kullanılan nemlendiricilere ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Doç. Dr. Demir, soğuk kış aylarında rüzgarın da etkisiyle cildimizle birlikte dudaklarımızın da kuruduğuna değinerek, "Bu dönemde dudak kuruluğuna bağlı oluşabilen dudak çatlaklarından korunmak için dudak nemlendiricilerini gün boyunca sık sık tekrarlamalı ve gece yatmadan önce de son bir kez daha uygulamalıyız." dedi.

"Kışın da güneşten korumalıyız"

Dudak nemlendiricisi seçerken güneş koruyucu özelliğinin de bulunmasına dikkat edilmesini belirten Doç. Dr. Demir, şöyle devam etti: "Güneşin zararlı etkilerinden korunmak için, kış mevsiminde bile, gündüz dışarı çıkmadan önce, çinko oksit ve titanyumdioksit gibi fiziksel güneş koruyucular içeren, minimum 15 SPF olan dudak nemlendiricilerini tercih etmeliyiz. Gündüz, dışarıda olduğumuz süre boyunca, dudak nemlendiricimizi 2 saatte bir tekrarlayarak maksimum koruma elde edebiliriz. Yumuşak ve pürüzsüz dudaklar için nemlendirmenin yanı sıra dudak yalamak ve ısırmak gibi davranışlarından uzak durulmalı, bol bol su tüketilmelidir.



"Zeytinyağı, nane aroması olmamalı"

Doç. Dr. Demir, bol bol nemlendirilmesine rağmen dudaklar kuruyor ya da çatlıyorsa, kullanılan ürünün doğru seçilmemiş olabileceğini ifade ederek, "Doğru bir dudak nemlendiricisi tarçın, narenciye, nane aromaları gibi tatlandırıcılar, koku maddeleri, fenol, lanolin, mentol, okaliptüs, zeytinyağı, şellak gibi reçineler, kafur, oksibenzon, propil gallat, salisilik asit gibi irritan maddeler içermemelidir. Dudak nemlendiricisi uyguladıktan sonra dudaklarınızda yanma, batma gibi bir rahatsızlık hissi ortaya çıkıyorsa dudak nemlendiriciniz irritan bir madde içeriyor olabilir." bilgisini verdi.

"Parfüm dudak egzaması yapabilir"

Doğru dudak nemlendiricisinde dikkat edilmesi gerekenleri ise Doç. Dr. Demir, şöyle sıraladı: "Seramidler, vazelin, shea yağı, mineral yağ, dimetikon gibi maddeleri içeren nemlendiriciler tercih edilmelidir. Dudak nemlendiricileri ile görülebilecek olan bir diğer istenmeyen durum ise dudak nemlendiricilerinin içeriğinde bulunan parfümler, taşıyıcı maddeler ve koruyuculara bağlı ortaya çıkabilen alerjik dudak egzamasıdır. Dudak nemlendiricilerinde bulunan, alerjiye en çok yol açtığı bildirilen maddeler; hint yağı, risinoleik asit, benzoik asit, oksibenzon ve propil galattır. Bazı kişilerde ise lanoline karşı temas duyarlılığı veya lanolinle ilişkili alerjik egzamalar görülebilir. Bu durumda dudaklarda ortaya çıkan kızarıklık, pullanma ve çatlamalar için hekime başvurulmalıdır. Bu kişilerde dudak egzamasına yol açan alerjeni ortaya koymak içi yama testi yapılmalıdır. Dudak egzaması olan kişilerin yama testi sonrasında saptanan alerjeni içermeyen ürünler tercih etmesi gerekir."