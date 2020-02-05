Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bebeklerde Ses Kısıklığı Neden Olur Bebeğimin Sesi Kısıldı

Bebeklerde meydana gelen ses kısıklığının başlıca sebepleri; alerjiler, bebeğin uzun süre ağlaması, soğuk algınlığı ve üst solunum yolu enfeksiyonlarıdır. Bu durumlar ortadan kaldırıldığında, ses kısıklığı da çabucak düzelecektir. Bebeklerdeki ses kısıklığının kolayca tedavi edilebilmesi, buna neden olan etkenlerin saptanmasına bağlıdır.

Bebeklerde Ses Kısıklığı Neden Olur?

Çok Ağlama

Bebeklerin çok fazla ağlaması, ses kısılmasının en önemli sebeplerindendir. Ağlama, bütün bebeklerde görülen normal bir durumdur, fakat kolik bebeklerde ya da başka bir sağlık sorunu yaşayanlarda ağlama nöbetleri daha yaygındır. Bebekler uzun müddet ağladıkları zaman ses telleri şişer ve bunun sonucunda ses kısıklığı oluşur.

Reflü

Reflü hastalığının bebeklerde görülme sıklığı düşüktür. Bazen mide asidi taşıp genze doğru yükselir ve buna reflü denir. Mide asidine bağlı olarak hafif derecede ses telleri ve gırtlak iltihaplanması meydana gelebilir. Bebeklerde karşılaşılan ses kısıklığının diğer bir sebebi de budur.

Alerji

Bebeklerde ses kısılmasına neden olan rahatsızlıklardan biri de alerjidir. Alerji dolayısıyla burun tıkanması ve ses kısılması oluşabilir. Çünkü alerji, ses tellerinde şişmeye yol açmaktadır. Özellikle bahar döneminde görülen alerjiler ve besin alerjileri, ses kısıklığı problemini beraberinde getirebilir.

Hastalıklar

Bilhassa sinüzit, grip, nezle ve benzeri hastalıklar, bebeklerin ses tellerinde tahrişe ve ses kısıklığına sebep olabilmektedir. Burun akıntısı ve burun tıkanması, bebeklerdeki soğuk algınlığının belirtilerindendir. Tüm bunlara ek olarak bebekte ses kısıklığının başlaması, sorunun bu hastalıktan kaynaklandığı anlamına gelir.

Bebeklerde Ses Kısıklığı Nasıl Geçer?

Anne sütü, emme dönemindeki bebeklerde görülen ses kısıklığı için doğal bir tedavidir. Bebeğinizi sık aralıklarla emzirirseniz, vücudunun direnci artacak ve böylece ses kısıklığına yol açan sorun düzelecektir. Anne sütü, bebeğin boğazını nemlendirdiğinden ses kısıklığına karşı son derece faydalı olmaktadır.

Bebekler çok ağladıkları zaman ses kısıklığı ortaya çıkmaktadır. Bundan dolayı ağlamalarına sebep olacak şeylerin engellenmesi gerekir. Bu faktörlerin kontrol altına alınması, bebeklerdeki ses kısıklığının iyileşmesine yardımcıdır.

Bebekler katı gıdaya başladıklarında, günlük temiz su ihtiyaçlarının giderilmesi çok önemlidir.

Ebeveynlere düşen görev, bebeğin ağlamasına neden olabilecek durumları önlemeye çalışmak, boğazının ve ses tellerinin dinlenmesini sağlamaktır. Ayrıca bebeğin gereksinimleri karşılanmalı ve farklı bir rahatsızlığı mevcutsa tedavisi için doktora başvurulmalıdır. Bebeklerdeki ağlamayı azaltmak, ses kısıklığı için uygulanan tedaviden daha kısa sürede sonuç almayı kolaylaştıracaktır.

Bebekteki ses kısıklığı enfeksiyonlardan kaynaklanıyorsa, hastalığın tedavi edilmesi ses kısıklığına da çözüm olacaktır. Bebekler enfekte olduklarında çoğu zaman antibiyotik tedavisi uygulanmaktadır.

Bebeklerdeki ses kısıklığında kullanılan bitkisel ürün mevcut değildir. Sadece doktor tarafından reçete edilen ilaçlardan yararlanılmaktadır. Bebeğinizin ses tellerinde bir problem varsa, en uygun tedavi yöntemini doktorunuz belirleyecektir. Öte yandan ses kısıklığına sebebiyet veren unsurların giderilmesi de olumlu sonuç verecektir.

Kaynak SelmaSultan