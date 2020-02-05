Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Saçın Uzaması İçin Ne Yapılmalı? Doğal Formüller

Saçlar, kadınların en güzel ve en doğal süsüdür. Acaba saçları uzatan maske tarifleri nelerdir? İşte bu makalemizde saçların hızlı uzamasına yardımcı olan en başarılı maskelere yer verdik.

Yumurta ve Zeytinyağı

Mikser kullanılarak 1 yumurta güzelce karıştırılır ve içine 1 yemek kaşığı zeytinyağı katılır. Saçların diplerinden başlayıp sanki boya sürüyormuşçasına kökten uca doğru uygulanır. Ardından saçlar streç film ile sarılır. İmkanınız varsa 3-4 saat bu şekilde bekletmeniz yararlı olacaktır. Kokusundan rahatsız olabilirsiniz fakat saç uzatma konusunda iyi sonuç alabileceğiniz güçlü bir uygulama olduğundan dolayı biraz sabretmeniz önerilir.

Soğan Suyu

Soğan sadece yemeklik bir malzeme değildir. Nitekim soğan suyu kürü ile saçlarınızı kısa zamanda uzatmanız mümkündür. Yapılması gereken şey öncelikle 1 adet soğanı kabuklarını soymadan dört parçaya bölerek iki su bardağı suyla kaynatmaktır. Ardından soğanlar içindeyken su, soğumaya bırakılır. Ilımaya başladığı zaman soğanlar avuca doldurulup içindeki suyu sıkılır. Saçlar geriye kalan su ile yıkanır.

Sinameki Kürü

Saçlarının çok yavaş uzamasından muzdarip olanlar için iyi bir haberimiz var! Hanımların denediği ve saçların 1 ay içinde minimum 4 cm kadar uzamasını sağlayan “Sinameki Kürü”, saç uzatma konusunda size yardım edebilir. Öncelikle bir çay bardağı suyun içerisinde 1 tutam sinameki kaynatılır. 5-10 dakika demlendirilir ve süzülür. Ilıyınca içerisine 1 kapak tatlı badem yağı ve 1 bemiks ampul eklenir. Saç köklerine masaj yaparak uygulanır. Yaklaşık 4-5 saat kadar bekletilir ve yıkanır. Saçlara poşet veya sıcak havlu vb. sarılması, formülün etkisini artıracaktır. Kuru saçlara sahip olanlar bu karışıma hint yağı ve menekşe yağı da ilave etmelidir. Bu kürün her hafta 1 kez olmak üzere 8 hafta uygulanması gerekmektedir. Ardından 2 haftalık ara verilir. Elbette bu gibi yöntemlerin önerilen zamanda ve doğru olarak uygulanması, başarıya ulaşmak için şarttır.

Sarımsak Ve Badem Yağı

Herkesin bildiği gibi sarımsak, saçların daha canlı olmasını sağlayan ve saç köklerini besleyen bir gıdadır. Sarımsak yeni saçların çıkmasına yardımcı olurken saç dökülmesinin de önüne geçer. Böylece sarımsak hem saç yıpranmalarını durdurur hem de saçların daha kısa sürede uzamasına katkıda bulunur. Sarımsak, hızlı saç uzatmak isteyenlerin başvurduğu yollardan biridir ve son derece tesirlidir. Siz de bu yöntemi denemek istiyorsanız ihtiyacınız olan şeyler 2 tatlı kaşığı badem yağı ve tatlı 1 diş sarımsaktır. İlk olarak sarımsak güzelce ezilir ve 2 tatlı kaşığı badem yağının içerisine ilave edilir.

En az 2 saat oda ısısında beklemesi sağlanır. Böylelikle sarımsak özü ile badem yağı tam olarak birbirine karışabilecektir. Ardından bu karışım saç diplerine sürülür. Saçların hava almaması için streç film kullanılarak sarılır ve mümkün olduğunca uzun müddet bekletilir. Şayet vaktiniz kısıtlıysa kürün saç köklerinize etki edebilmesi için 5 dakika saç kurutma makinesiyle ısı uygulayabilirsiniz. Tüm bunları haftada 2 kez tekrarlamalısınız.

Patates Suyu

Saçların hızlı uzamasında patates suyu da oldukça etkilidir. Bunun için patates, katı meyve sıkacağı kullanılarak sıkılır ve suyu çıkarılır. İçerisine 1 tatlı kaşığı bal ve 1 yumurta sarısı ilave edilir. Hazırlanan bu maske, saçlara uygulanır ve 20 dakika bekletilir. Ardından saçlar ılık su ile durulanır.