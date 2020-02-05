Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İşte Bakan Koca'nın açıklamalarından satır başları;

Van'daki çığ felaketi

Hastanelerimize yaralı olarak gelen hasta sayısı 75 kişi oldu. Yoğun bakım şartlarında takip edilen 6 hastamız var. Bütün hastalarımızın genel durumlarının iyi olduğunu ifade etmek istiyorum.

Pistten çıkan uçak

İstanbul'da farklı bir kaza oldu. Şuana kadar hastanelerimize başvuran yaralı sayımız 157 kişi oldu. 157 kişi içinde ameliyatını planladığımız 1 hastamız oldu. Yoğun bakım şartlarında tedavisi devam eden 2 hastamız oldu. Yoğun bakım tedavisi gören hastalarımızın durumlarının ciddi olmadığını ifade edebilirim. 1 vatandaşımızın hayatını kaybettiğini söyleyebilirim.