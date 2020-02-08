Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İşte o açıklamalar...

∂ Zekai Tahir Burak Hastanemizde 6 gündür 61 kişi gözlem altında. Hepsinden alınan ikinci numuneler de negatif çıktı. Hiçbirinde koronavirüs enfeksiyonuna rastlanmadı.

∂ Dünya Sağlık Örgütü gelecek hafta salgına çözüm bulmak amacıyla bir araştırma ve inovasyon programı gerçekleştirecek. Bu foruma Türkiye’den ikisi bilim kurulumuzdan olmak üzere 3 temsilci katılacak.

∂ Hayvan kaynaklı muhtemel bir bulaşmanın engellenmesi adına önemli bir tedbiri daha hayata geçirdik. Çin’den her türlü canlı cansız hayvan, hayvansal ürünler ve yan ürünlerinin ithalatını geçici bir süre ile durdurulması kararı aldık. İlgili yazımızı Tarım ve Orman Bakanlığımıza ilettik.

∂ Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Çin Büyükelçiliğine bir yazı gönderdik. Çin’den ülkemize çalışmaya gelen Çin vatandaşlarının 14 gün süreyle izinli sayılmasını istedik.