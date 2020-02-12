Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ziyneti Kocabıyık - Çin’in Vuhan kentinden dünyaya yayılan yeni koronavirüs enfeksiyonunda kesinleşen vaka sayısı 43 bin 97’ye, müşahede altına alınanların sayısı 187 bin 728’e, hayatını kaybedenlerin sayısı da bin 18’e çıktı. Taburcu olanların sayısı ise 3 bin 996’ya ulaştı. Yeni koronavirüs enfeksiyonun son durumu hakkında gazetemize bir açıklama yapan Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolos Yardımcısı Chen Su “Bu sadece Çin’i değil tüm dünyayı tehdit eden bir virüs. Çin büyük bir fedakârlık yaparak virüsün çıktığı Vuhan kentini karantinaya aldı ve virüsün yayılmasını önledi. Dünya Sağlık Örgütünün önerilerinin bile üzerinde tedbirler alarak sorumluluğumuzu yerine getirdik” dedi. Hastalığın yayılma hızının azalmaya başladığını belirten Su “Yeni şüpheli vaka sayısı azalıyor, taburcu olanların sayısı artıyor. Çin güçlü bir ülkedir, daha önce SARS enfeksiyonu ile başa çıktığı gibi bununla da başa çıkacaktır” diye konuştu.



TÜRK HALKI KARA GÜN DOSTU

Türkiye’de gerek hükûmet, gerek vatandaşlar, gerekse sivil toplum kuruluşlarından bu zor günlerde destek mesajları aldıklarını ifade eden Chen Su “Türk halkı tarihten bu yana kara gün dostudur. Pekin güvenli bir şehir. Dünya Sağlık Örgütü de seyahat ve ticaret kısıtlaması yapmadı. Türk Hava Yolları sefer sayısını azaltabilir ama tamamen kesmemelidir. THY’nin seferlere tekrar başlamasını istiyoruz. Katar ve Emirates herhangi bir değişiklik yapmadan seferlerini sürdürüyor. THY de seferlere başlarsa Çin halkı bu fedakârlığı unutmayacaktır” ifadelerini kullandı.