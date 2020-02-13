Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ziyneti Kocabıyık - Hâlihazırda piyasada mevcut olan korona virüs tanı kitinin en erken dört, en geç 24 saatte sonuç verdiğini belirten Bakan Koca “Yerli tanı kitini çalışırken, daha erken sonuç veren, diğer yöntemde olduğu gibi doğruluğu yüzde yüze yakın daha az maliyetli bir ürün hedefledik. Temel hedef maliyeti azaltmak değil, yerli bir kitin daha erken sonuç vermesini sağlamaktı. Çünkü hastaların acele ettiğini ve 24 saate kadar sonucu beklediğini biliyoruz. Daha erken aksiyon almak ve tedaviye başlayabilmek için sonucun erken verilmesi maliyetten daha önemliydi. Yerli kitle alakalı 14-15 arkadaş çalıştı. Yerli kit 90-120 dakika arasında sonuç veriyor. Bunu daha aşağı çekme çalışmaları devam ediyor. Avrupa ülkelerinde yani Almanya, Fransa, İngiltere’de kitin üç saatten aşağı sonuç vermediğini biliyoruz. Hedef 60-75 dakika arasına çekebilmek. 75 dakika olabilir muhtemelen. Daha önceki kitin maliyeti 300 lira iken burada 75-80 liraya kadar düşebildi. Bu kit aynı zamanda ticari bir kit olarak planlandı. Bizim USHAŞ diye bir şirketimiz var. Kamu şirketi ama özel sektör dinamiğiyle çalışıyor. Hakları USHAŞ üzerinden ticari kit olarak hazırlanması planlandı. Yani yurt dışına pazarlanacak” diye konuştu.

Bakan Koca, koronavirüsün bahar ve yaz aylarına doğru azalacağını da sözlerini ekledi. İHA