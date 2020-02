Türkiye Gazetesi

Doktor Birgül Altuntürk, Yurt dışında yayınlanan Türk dizi ve dizi oyuncularına olan yoğun ilginin sağlık turizmini de hareketlendirdiğini belirterek, "Bizlere en çok arap ülkelerinden hastalar geliyor. Tuba Büyüküstün, Beren Saat, Kıvanç Tatlıtuğ, Burak Özçivit, Serenay Sarıkaya, Özcan Deniz, Aslı Enver gibi isimleri sorarak onlara benzemek için “Estetik Uygulamalar istiyor” dedi.

"Erkekler de kadınlar kadar estetik meraklısı"

Genç ve dinamik olarak hayatın içinde var olabilmek için erkek müşterilerinin sayısının fazla olduğuna değinen Altuntürk, "Erkeklerin bizlerin kapısını çalma sebebi ise bence kimisi için genç sevgili, kimisi için gerçekten kişisel özbakım ve iş dünyasının aktif dinamik insanlara çok şans vermesinden kaynaklı." dedi

"Ucuz değil alanında uzman hekimler tercih edilmeli"

Doktor Birgül Altuntürk, her doktorun güzelleşmek adına farklı bir yöntemden bahsetmesi konusuna ise şöyle cevap verdi, "Estetik sağlıkta çok ileri ve çok iyi noktadayız, eğitimliyiz. Her yeniliği anında Türkiye'ye getiriyoruz. Ve de yurt dışına göre çok çok ucuz yapıyoruz. Ayrıca, Türkiye Estetik Sektörü açısından dünya da çok ileri bir noktada. Bize başvuran her hastanın kafası oldukça karışık. Doktor shoping ve de doktor google müthiş bir kirlilik oluşturdu insanların beyninde. Türkiye'deki tüm kliniklerdeki işlemler hemen hemen aynı. Kimisi saten yüz bakımı kimisi safir diyor. Bu olayın ticari satış biçimi. Bence doğru estetik ve bakım; işinde uzman güvenilir hekimlere teslimiyet, ihtiyacı hekiminizin belirlemesi..." şeklinde konuştu.